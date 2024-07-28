Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'ı heyecanlandıran transfer sorusu! 'Bir yere gidiyor diye duydum'

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'nun transferinde sona yaklaştı. Rize'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emirhan Topçu'nun annesine "Oğlun bir yere gidiyor diye duydum" diyerek adeta Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi verdi.

Beşiktaş, İspanya'dan talibi olan Rizespor'lu Emirhan Topçu için fiyat arttırdı

Beşiktaş, İspanya'dan talibi olan Rizespor'lu Emirhan Topçu için fiyat arttırdı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ön bölgeye yaptığı takviyelerin ardından sol stoper bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın transfer listesinin başında ise Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRANSFER HAKKINDA KONUŞTU

Siyah-beyazlı yönetimin, Emirhan Topçu ile anlaşmaya vardığı, Çaykur Rizespor ile pazarlıkların sürdüğü biliniyor. Transferde bu gelişmeler yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize ziyareti sırasında Emirhan Topçu transferiyle ilgili Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran sözler geldi.

'OĞLANI NEREYE GÖNDERİYORSUN?'

Ziyaret sırasında arabasına binerken, Emirhan Topçu'nun annesiyle konuşan Erdoğan, "Oğlanı nereye gönderiyorsun. Bir yere gidiyor diye duydum." ifadeleriyle Topçu'nun Rizespor'da kalmayacağını adeta ilan etmiş oldu.