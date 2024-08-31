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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yıldızlarını kabul etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları&#039;nın yıldızlarını kabul etti

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda derece alan bazı sporcular ile "8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nda derece elde eden askerlerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda derece alan bazı sporcular ile "8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nda derece alan askerleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yıldızlarını kabul etti - 1. Resim

ERDOĞAN, PARİS'TE MADALYA ALAN SPORCULARI KABUL ETTİ

Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri öncesinde, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan bazı sporcular ile ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığınca 4-12 Ağustos'ta Almanya'da gerçekleştirilen, 19 ülke ve 36 timin katıldığı, "8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nda şampiyon olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile ikinci olan Özel Kuvvetler Komutanlığı takımlarından askerlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yıldızlarını kabul etti - 2. Resim

Erdoğan, sporcular, askerler ve antrenörleriyle bir süre sohbet etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yıldızlarını kabul etti - 3. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, boksta kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman'la selamlaştı ve tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yıldızlarını kabul etti - 4. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç (sağda) ile selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği sporcular arasında; güreşte erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazanan Taha Akgül, 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, tekvandoda kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanan Nafia Kuş Aydın, boksta kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazanan Esra Yıldız Kahraman vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yıldızlarını kabul etti - 5. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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