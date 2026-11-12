Devler Ligi ve Avrupa kupası maçlarında yeni dönem: Türkiye'deki yayıncı değişti

Avrupa kupaları karşılaşmalarının Türkiye'deki yeni yayıncısı, 4 yıl boyunca Türk iş adamı Acun Ilıcalı'ya ait dijital platform Exxen oldu.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki büyük organizasyonlarının Türkiye'deki yayıncısı belli oldu.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa, 2027-2028 sezonundan itibaren 4 yıl boyunca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu platform yayınlanacak. İhaleyi, beIN Sports ile finale kalan Exxen kazandı.

Avrupa kupalarında bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'den, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde mücadele ediyor.

UEFA'nın düzenlediği organizasyonlar, 2024 yılından bu yana TRT ve ona dijital platform Tabii'den yayınlanıyordu. TRT'nin, UEFA ile yaptığı 3 yıllık anlaşma 2026-2027 sezonu sonunda tamamlanacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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