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Spor

Diagne sahne aldı, Amedspor kazandı

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Diagne sahne aldı, Amedspor kazandı
Başlık ResmiDiagne sahne aldı, Amedspor kazandı

Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

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Besnik Hasi yönetimindeki Amedspor, Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor'u konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0'lık skorla kazandı. Amedspor'un galibiyet golünü 86. dakikada Diagne kaydetti.

Bu skorla ligde puanını 17 yapan Amedspor, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Konyaspor ise 5 puanla 16. sırada kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

7. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Dia Saba'nın pasında Raveloson'un ceza sahası dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarı gitti.

17. dakikada konuk ekip TÜMOSAN Konyaspor'un soldan geliştirdiği atağa destek veren Masuaku'nun ortasında Gonçalves'in vuruşunda, top kaleci Lafont'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

59. dakikada TÜMOSAN Konyaspor'un kazandığı serbest atışta Deniz Türüç'ün ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta, top soldan dışarı çıktı.

61. dakikada Dia Saba'nın soldan kullandığı korner atışında topla buluşan Orban'ın kafa vuruşunda, top dışarı gitti.

69. dakikada Amed Sportif Faaliyetler gole yaklaştı. Gökhan Gül'ün pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Orban'ın vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

84. dakikada TÜMOSAN Konyaspor oyuncusu Masuaku’nun soldan geliştirdiği atakta ceza sahası dışında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahasına gönderdiği top, kalenin yanından dışarı çıktı

86. dakikada Amed Sportif Faaliyetler aradığı golü Diagne ile buldu. Dia Saba'nın ortasında topla buluşan Diagne'nin kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Kerem Ersoy

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasnic (Dk. 89 Cisse), Mehmet Yeşil, Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp (Dk. 63 Gökhan Gül), Ballet, Dia Saba (Dk. 89 Cem Üstündağ), Lutin (Dk. 63 Ali Turap Bülbül), Orban (Dk. 72 Diagne)

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Awaziem, Baniya, Andzouana, Masuaku, Jevtovic, Toth, Deniz Türüç (Dk. 74 Dompe), Melih İbrahimoğlu (Dk. 80 Bardhi), Gonçalves (Dk. 74 Colley), Muleka (Dk. 63 Mustafa Muhammed)

Gol: Dk. 86 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 18 Melih İbrahimoğlu, Dk. 37 Deniz Türüç, Dk. 88 Masuaku (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 51 Furkan Soyalp (Amed Sportif Faaliyetler)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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