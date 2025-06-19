Dikiltaş Projesi'yle bağımsızlık geliyor! Beşiktaş büyük oynuyor...

Rakiplerin her geçen dönemde yeni projelerle arayı açmaya çalıştığını belirten siyah-beyazlı yönetici, 'Bu projemiz devlet garantilidir. Elde edilecek gelirle bağımsız Beşiktaş'ı inşa edeceğiz' dedi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, yeni projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Daltaban, "Bu projemiz devlet garantilidir. Elde edilecek gelirle bağımsız Beşiktaş'ı inşa edeceğiz" dedi.

İLK AYRILIK GERÇEKLEŞTİ: ONUR BAŞAKŞEHİR'DE

Beşiktaş'tan ayrılan Onur Bulut, Başakşehir ile anlaşma sağladı. Süper Lig'deki transfer hareketliliği devam ederken, siyah-beyazlı yönetim, 3,5 milyon euro bedelle gerçekleşen bu transferin ardından yeni hamleler planlıyor.

MERT GÜNOK: "ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Beşiktaş'ın tecrübeli kalesi Mert Günok, "Beşiktaş ile her kupada şampiyonluk hedefliyoruz. Geçen sezon şampiyonluğu kaçırdık, bu sene alacağız" ifadelerini kullandı. Günok, "Derbi kazanmak her zaman mutluluk verici, ama şampiyonluğa giderken kazanmak daha da önemli" diyerek takımın hedeflerini vurguladı.

22 HAZİRAN ÇOK KRİTİK

Beşiktaş yönetimi, 22 Haziran'daki genel kurul öncesi basın toplantısı düzenledi. Hakan Daltaban, Orhan Duan, Çağatay Alata ve Merve Gençoğlu'nun da katıldığı toplantıda, Dikilitaş projesinin detayları paylaşıldı. Daltaban, "Rakiplerimiz her geçen gün yeni projelerle masaya oturuyor. 22 Haziran'da yönetime verilecek yetki, Beşiktaş'ın bağımsızlığı için kritik önem taşıyor" dedi.

GELİR BÜYÜK OLACAK

Bankalar Birliği'ne ödenen faizler nedeniyle yılda 90 milyon avro kaybettiklerini belirten Daltaban, "Bu projeyle elde edilecek 100-200 milyon dolarlık gelir, Beşiktaş'ın finansal özgürlüğünü sağlayacak. Devlet garantisiyle yapılacak bu işbirliği, kulübümüzün geleceğini güvence altına alacak" açıklamasını yaptı.

SEMİH'E LEEDS TALİP

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kilicsoy'a İngiltere'den talip çıktı. Premier Lig'e yükselen Leeds United'ın, Semih için 21 milyon avro teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Daha önce Utrecht'in 10 milyon avroluk teklifi reddedilmişti. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor.