Semih'in peşinde fiyat katlıyorlar! Leeds keseyi açtı

Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy’a İngiltere’den ciddi bir talip çıktı.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Ada basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig’e yeniden yükselen Leeds United, 21 milyon avroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Semih için geçtiğimiz günlerde Utrecht’in yaptığı 10 milyon avro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ise reddedilmişti.