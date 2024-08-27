Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, Üsküdar'da cami temizledi

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 27 Ağustos 2024 17:47 - Güncelleme: 27 Ağustos 2024 18:03 - Güncelleme:

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Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını terleten Mesut Özil, Üsküdar'da bulunan bir camide temizlik yaparken görüntülendi.