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Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, Üsküdar'da cami temizledi

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Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, Üsküdar&#039;da cami temizledi

Spor Haberleri

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını terleten Mesut Özil, Üsküdar'da bulunan bir camide temizlik yaparken görüntülendi.

Aktif futbol hayatına son verdikten sonra İstanbul'da yaşamaya devam eden Mesut Özil, Üsküdar'daki bir camide temizlik yaptı.

Şemsi Ahmet Paşa Cami içerisinde yapılan temizliğe yardım eden Özil'e övgü dolu sözler kullanıldı.

Futbol hayatı boyunca birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Mesut Özil, son olarak Başakşehir formasını giydikten sonra emekliye ayrılmıştı.

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