Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumu açıklandı! İlk sırada Türk takımı yer aldı

Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumu açıklandı! İlk sırada Türk takımı yer aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumu açıklandı! İlk sırada Türk takımı yer aldı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en sert atmosfere sahip stadyumları açıklandı. 10 takım taraftarının yer aldığı listenin ilk sırasında Türk kulübü yer aldı.

Marca, dünyanın en sert atmosferine sahip statları listesini sıraladı. 10 stadın yer aldığı listenin ilk sırasında Türkiye'den bir stadyum yer aldı.

EN SERT ATMOSFERLERE SAHİP STADLAR LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE

10- Allianz Arena (Bayern Münih): 5.28 puan

Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumu açıklandı! İlk sırada Türk takımı yer aldı - 1. Resim

9- San Siro, Guiseppe Mezza (Milan, Inter): 5.51 puan

Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumu açıklandı! İlk sırada Türk takımı yer aldı - 2. Resim

8- De Kuip (Feyenoord): 5.75 puan

Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumu açıklandı! İlk sırada Türk takımı yer aldı - 3. Resim

7- Anfield Road (Liverpool): 5.79 puan

Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumu açıklandı! İlk sırada Türk takımı yer aldı - 4. Resim

6- Metropolitano (Atletico Madrid): 5.82 puan

Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumu açıklandı! İlk sırada Türk takımı yer aldı - 5. Resim

5- Celtic Park (Celtic): 5.86 puan

Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumu açıklandı! İlk sırada Türk takımı yer aldı - 6. Resim

4- Velodrome (Marsilya): 6.14 puan

Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumu açıklandı! İlk sırada Türk takımı yer aldı - 7. Resim

3- Rajko Mitic (Kızılyıldız): 6.32 puan

Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumu açıklandı! İlk sırada Türk takımı yer aldı - 8. Resim

2- Signal Iduna Park (Borussia Dortmund): 6.4 puan

Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumu açıklandı! İlk sırada Türk takımı yer aldı - 9. Resim

1- Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park (Galatasaray): 6.43 puan

Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumu açıklandı! İlk sırada Türk takımı yer aldı - 10. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ömer Çelik'ten AK Parti MKYK sonrası önemli açıklamalarErdoğan'ın Kuva-yı Milliye benzetmesine Hamas'tan jet cevap! "Bu cesurca sözleri ezberleyeceğiz"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsmail Kartal, Olympiakos rövanşı öncesi konuştu! 'Bugün bakacağız, yarın oynayabilir' - Sporİsmail Kartal, Olympiakos rövanşı öncesi konuştu! 'Bugün bakacağız, yarın oynayabilir'Servet Yardımcı TFF başkanlığına aday olduğunu duyurdu - SporTFF başkanlığı için ikinci aday!TFF Başkanlığı için ilk aday belli oldu - SporTFF Başkanlığı için ilk aday belli olduBeşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması: Sergen işi etik olmaz - SporBeşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması: Sergen işi etik olmazŞampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu! Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçında 6 gol - SporŞampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli olduYarı final bileti Mbappe'den geldi! İlk maçı kaybeden PSG, rövanş maçında Barcelona'yı farka boğdu - SporYarı final bileti Mbappe'den geldi! İlk maçı kaybeden PSG, rövanş maçında Barcelona'yı farka boğdu
Sonraki Haber Yükleniyor...