Dünyanın en iyi atmosfere sahip stadyumu açıklandı! İlk sırada Türk takımı yer aldı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dünyanın en sert atmosfere sahip stadyumları açıklandı. 10 takım taraftarının yer aldığı listenin ilk sırasında Türk kulübü yer aldı.
Marca, dünyanın en sert atmosferine sahip statları listesini sıraladı. 10 stadın yer aldığı listenin ilk sırasında Türkiye'den bir stadyum yer aldı.
EN SERT ATMOSFERLERE SAHİP STADLAR LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE
10- Allianz Arena (Bayern Münih): 5.28 puan
9- San Siro, Guiseppe Mezza (Milan, Inter): 5.51 puan
8- De Kuip (Feyenoord): 5.75 puan
7- Anfield Road (Liverpool): 5.79 puan
6- Metropolitano (Atletico Madrid): 5.82 puan
5- Celtic Park (Celtic): 5.86 puan
4- Velodrome (Marsilya): 6.14 puan
3- Rajko Mitic (Kızılyıldız): 6.32 puan
2- Signal Iduna Park (Borussia Dortmund): 6.4 puan
1- Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park (Galatasaray): 6.43 puan
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi