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Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç için ilk kez Türkçe tweet attılar

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Spor Haberleri

Paris Olimpiyat Oyunları'nın resmi hesabı, 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç için Türkçe tweet attı. İngilizce ve Fransızca dışında paylaşım yapmayan Paris2024 hesabı, milli sporcumuz için bir istisna yaptı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye’ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, tarzıyla bütün dünyanın ilgi odağı oldu.

Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç için ilk kez Türkçe tweet attılar - 1. Resim

Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı; lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi ekipmanları kullanmayan Yusuf Dikeç, atışlardaki rahat duruşu ve tavırlarıyla Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Atış sırasındaki videoları sosyal medyada dünyaca ünlü isimler dahil binlerce kişi tarafından paylaşılan, milyonlarca kez izlenen Dikeç için bir paylaşım da olimpiyatların resmi hesabından geldi.

İLK KEZ TÜRKÇE TWEET ATTILAR

Olimpiyat oyunlarının resmi hesabı olan Paris2024, normal şartlarda İngilizce ve Fransızca tweetler atıyor. Ancak Yusuf Dikeç için bir istisna yaparak Türkçe tweet attı.

Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'in gümüş madalyalı fotoğraflarını paylaşan Paris2024, "Ekipman yok, madalya cebinde" notunu düştü.

Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç için ilk kez Türkçe tweet attılar - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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