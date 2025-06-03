Dursun Özbek: "Seneye 26. şampiyonluk geliyor"

Galatasaray’a hizmet etmekten başka hiçbir düşüncesinin olmadığını söyleyen Özbek “Türkiye’nin en büyük spor kulübüyüz. Camia bütünleştiği zaman başarılar geliyor” dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaraylılar Derneği’nin düzenlediği geleneksel pilav gününe katıldı. Burada Ekol TV’nin sorularını cevaplayan Özbek “Galatasaray Türkiye’nin tartışmasız en büyük spor kulübüdür” dedi.

Bu sezon üst üste üçüncü şampiyonluğa ve 5. yıldıza ulaştıklarını ifade eden Özbek “2025’te 25. şampiyonluğumuzu elde ettik. Seneye de 26. şampiyonluğumuz gelecek. Bundan eminim. Çünkü şampiyonluk ve başarı Galatasaray’ın DNA’sında var. Fenerbahçe dördüncü yıldızı takmadan biz beşinci yıldızı alırız derken de buna güvenerek söylemiştim” dedi.

KENETLENİNCE OLUYOR

Taraftarlardan gelen övgülere fazla kulak asmadığını ifade eden Özbek “Galatasaray’ın bize değil, bizim Galatasaray’a borcumuz var. Hizmet etmekten başka bir düşüncemiz yok. İnşallah bizden sonra gelen nesiller de Galatasaray’a aynı derecede hizmet eder” diye konuştu.

Camiaya da seslenen Dursun Özbek “Biz birlik olduğumuz zaman, bütünleştiğimiz zaman neler yapabileceğimizi zaten biliyoruz. Bu başarılar camia sıkıca kenetlenince ortaya çıkıyor. Şimdi aynı ruh ve inançla Şampiyonlar Ligi’nde de büyük başarılar elde etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.