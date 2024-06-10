Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a sert cevap: Yalı çocuğu haddini bilsin...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a cevap geldi. Aziz Yıldırım’a: “Sinek ikili mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok”. Ali Koç’a: “Zengin yalı çocuğu haddini bilsin söylediklerine çok dikkat etsin”

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe başkan adaylarının TV’de karşı karşıya gelmesini “kayıkçı kavgası” olarak değerlendirdi. Özbek, Aziz Yıldırım’a “Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok” dedi. Yıldırım, Dursun Özbek’e “sinek ikili” demişti. Özbek “Dursun Özbek’e her şeyi söyleyebilirsiniz” diyen Koç için de “Zengin yalı çocuğu çok dikkat etsin. Galatasaray Başkanı’nın adını ağzına alırken iki kez düşünsün. Ali Bey haddini bilsin. Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez” diye konuştu.

'AYARLARINI BOZDU'

Sporseverlerin Türk sporuna hiçbir faydası olmayan bir yayın izlediğini belirten Özbek “İki başarısız başkan konuştu. Bu tavırlarla zaten başarılı olamazlar, mümkün değil. Galatasaray’ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray’ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu. Kongrelerini izledik. Küfür, saldırma. Nasıl bir kongre olduğunu gördük. Onlara tavsiyem gelsinler burada açtığımız sergiyi gezsinler. Paris 1924 Olimpiyatlarına giden sporcuların yarısı ya Galatasaray Lisesi mezunu ya da öğrencisi. Türkiye’nin en büyüğünü öğrenmiş olurlar” dedi.

'FATİH KASETİ KOY' ALIŞKANLIĞI

Dursun Özbek, Habertürk TV’deki programın zamanında bitmediğini ve kesildiğini belirterek “Çok enteresan, Ali Koç yayında konuşmanın bir yerinde Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç’a ‘Fatih kaseti koy’ diye hitap edebiliyor. Demek ki eskiden gelen bir alışkanlık var, bu şekilde hitap edebilmesi için” ifadesini kullandı.