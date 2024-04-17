Dursun Özbek'ten çok sert sözler! 'Pis bir oyun oynanmaya devam ediliyor' diyerek açıkladı

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 18:33 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 18:37 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, aylık divan kurulu toplantısı sonrası açıklamalar yaptı. Özbek, "Pis bir oyun oynanmaya devam ediliyor. Oyunun parçası olmayacağız." ifadelerini kullandı.