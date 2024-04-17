Dursun Özbek'ten çok sert sözler! 'Pis bir oyun oynanmaya devam ediliyor' diyerek açıkladı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, aylık divan kurulu toplantısı sonrası açıklamalar yaptı. Özbek, "Pis bir oyun oynanmaya devam ediliyor. Oyunun parçası olmayacağız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında açıklamalar yaptı.
Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:
ÇOĞU TAKIMIN HAYAL EDEMEYECEĞİ RAKAMLARA ULAŞTIK
"Yeni sezonun başında Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeyiz. Ayrıca UEFA Kupası'nın yıl dönümünde yani 17 Mayıs'ta Kemerburgaz'da piknik yapacağız.
Bankalar Birliği'nden çıkmak için hazırlıklarımız son aşamaya geldik. Dönemimiz bitmeden yeni yönetime Bankalar Birliği borcundan kurtulmuş bir şekilde devredeceğiz.
Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olduk. 7 Nisan'da Süper Kupa'yı da kazandık. Müzemizde 60. kupayı kazandık. Çoğu takımın hayal dahi edemeyeceği rakama ulaştık.
PİS BİR OYUN OYNANMAYA DEVAM EDİLİYOR
Taraftarlarımızı, bizi saha dışına çekmek isteyenlerin oyunlarına karşı sakin olmaya davet ediyorum. Pis bir oyun oynanmaya devam ediliyor. Oyunun parçası olmayacağız, onlara sahanın içinde gereken cevabı fazlasıyla vereceğiz."
Kaynak: Türkiye Gazetesi