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Dusan Tadic geri adım attı! İngiltere maçının sonundaki açıklamaları için özür diledi

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Dusan Tadic geri adım attı! İngiltere maçının sonundaki açıklamaları için özür diledi

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İngiltere maçında ilk 11 başlamadığı için sinirlenen ve teknik direktörünü eleştiren Dusan Tadic geri adım attı. Sırbistan Futbol Federasyonu, Tadic'in özür dilediğini açıkladı.

İngiltere mağlubiyeti sonrası 11'de başlamamasına sinirlenen Tadic, "Ben oyunda olsaydım İngilizlere daha fazla sorun oluşturabilirdik. Bu boşluklarla iki gol atabilirdim. Ben takım kaptanıyım ve en iyi oyuncuyum. İlk 11'de başlamalıyım" demişti.

ÖZÜR DİLEDİ

Sırbistan Futbol Federasyonu Tadic ile ilgili açıklama yayımlayarak, yıldız oyuncunun özür dilediğini ifade etti.

"Augsburg'daki takım otelinde antrenörler ve oyuncular arasında bir konuşma gerçekleşti. Sorumluluklar tartışıldı. Dusan Tadic de İngiltere maçından sonra yaptığı düşüncesiz açıklamalar için özür diledi. Şimdi bir sonraki maça hazırlanıyoruz"

Düzenleyen:  - Spor
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