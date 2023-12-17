Eczacıbaşı dünya şampiyonu oldu! FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası

17 Aralık 2023 16:40 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 17:01

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Voleybol kadınlarda Çin'de düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda kupa Türk takımına gitti.

V.Bank ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması son zamanların en heyecanlı finali olarak hafızalara kazındı.

Zorlu finali 3-2 kazanan Eczacıbaşı, kupanın sahibi oldu.

Turuncu beyazlı ekip, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonu unvanını 3. kez elde ederek tarihi bir başarıya imza attı.

ECZACIBAŞI 3 - 2 VAKIFBANK

1. set: 19 - 25 (V.Bank lehine)

2. set: 25- 23 (Eczacıbaşı lehine)

3. set: 25 - 23 (Eczacıbaşı lehine)

4. set: 23 - 25 (V.Bank lehine)

5. set: 15 - 9 (Eczacıbaşı lehine)