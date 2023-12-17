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    Eczacıbaşı dünya şampiyonu oldu! FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Eczacıbaşı dünya şampiyonu oldu! FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası
    Eczacıbaşı, Voleybol

    Çin'de düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda oynanan Türk finalinde V.Bank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, kupanın sahibi oldu.

    Voleybol kadınlarda Çin'de düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda kupa Türk takımına gitti.

    V.Bank ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması son zamanların en heyecanlı finali olarak hafızalara kazındı.

    Zorlu finali 3-2 kazanan Eczacıbaşı, kupanın sahibi oldu.

    Turuncu beyazlı ekip, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonu unvanını 3. kez elde ederek tarihi bir başarıya imza attı.

    Eczacıbaşı dünya şampiyonu oldu! FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası

    ECZACIBAŞI 3 - 2 VAKIFBANK

    1. set: 19 - 25 (V.Bank lehine)
    2. set: 25- 23 (Eczacıbaşı lehine)
    3. set: 25 - 23 (Eczacıbaşı lehine) 
    4. set: 23 - 25 (V.Bank lehine)
    5. set: 15 - 9 (Eczacıbaşı lehine)

     

     

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