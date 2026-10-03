Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Edin Dzeko veda etti: Son kez forma giydi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Edin Dzeko veda etti: Son kez forma giydi
Başlık ResmiEdin Dzeko veda etti: Son kez forma giydi

Bosna Hersek'in "yaşayan efsanesi" olarak bilinen ve Boşnaklar tarafından "Elmas" olarak isimlendirilen Edin Dzeko, milli takımla son kez sahaya çıktı.

Kaydet
|

Bosna Hersek, Uluslar Ligi'nde, Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadyumu'nda İsveç'i konuk etti. Dzeko, maça ilk 11'de başlarken, ilk yarının sonlarına doğru attığı gol, topun dışarıdan çevrildiği gerekçesiyle iptal edildi.

Dzeko, maçın 63. dakikasında alkışlar eşliğinde yerini Haris Tabakovic'e bırakarak, milli takım kariyerini sonlandırdı. Maç, 1-1 sona erdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Edin Dzeko
SPOR

Edin Dzeko'nun vedası köfte porsiyonunu bile değiştirdi
Edin Dzeko
Başlık ResmiEdin Dzeko

Boşnaklar, Dzeko'yu son kez milli formayla izlemek için stadyumu doldurdu, stadyumun çevresinde sahayı gören binaların balkonları ve pencerelerine çıktı.

Maçın ardından ise Dzeko'nun eşi, çocukları, annesi ve babası da saha kenarına geldi. Takım arkadaşları tarafından omuzlara alınan Dzeko, daha sonra tüm sahayı gezerek taraftarlara veda etti.

Bosna Hersek formasını 152 kez giyen Dzeko, ülkesi adına 73 gol kaydetti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.