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Edin Dzeko'ya Süper Lig'den sürpriz talip! İstanbul'a geri dönebilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından sarı lacivertlilere veda eden Edin Dzeko'nun transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekibinin, Bosna Hersekli golcüye talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda toplam 99 maça çıkan ve bu maçlarda 46 gol atıp 18 asist üreten Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko, sarı lacivertli formaya veda etti. 

Yaptığı açıklamada, "Veda etme vakti geldi. Yolları ayırmak hiçbir zaman kolay değildir; hele ki Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi derinden etkilemişse… Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler: takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere..." ifadelerini kullanan Dzeko, Türkiye'den hemen ayrıldı.

Golcü oyuncunun Türkiye'ye veda etmesinin ardından transferiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre yıldız oyuncu, gelecek sezonda da Süper Lig'de forma giyebilir.

Edin Dzeko'ya Süper Lig'den sürpriz talip! İstanbul'a geri dönebilir - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR DEVREDE

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Dzeko'nun menajeri, geçtiğimiz günlerde Başakşehir ile görüşme gerçekleştirdi. Haberde, Dzeko'nun menajerinin 39 yaşındaki yıldızı İstanbul ekibine önerdiği belirtilirken, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın da Dzeko'nun transferine sıcak baktığı ve deneyimli oyuncunun kendilerine fayda sağlayacağını düşündüğü ifade edildi.

RAMS Başakşehir Kulübü'nün şu an için Dzeko'ya resmi bir teklif yapmadığı aktarıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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