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Efsane isim kongre üyeliğinden ihraç ediliyor! Gerekçesi ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Efsane isim kongre üyeliğinden ihraç ediliyor! Gerekçesi ortaya çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları arasında yer alan Oğuz Çetin'in Fenerbahçe kongre üyeliğinden ihraç edildiği iddia edilmişti. Kararın henüz resmiyete dökülmediği bildirilirken, gerekçesi de ortaya çıktı.

Eylül ayında seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı lacivertli kulüpte birçok ismin kongre üyeliğinden ihraç edildiği, bu isimler arasında kulübün efsanesi olan Oğuz Çetin'in de yer aldığı iddia edildi.

Mertol TV YouTube kanalında konuşan Yusuf Mertol, "Fenerbahçe’de birçok kongre üyesi ihraç edildi, bunların başında da efsane isim Oğuz Çetin yer alıyor" dedi.

"AF KARARIYLA GERİ DÖNEBİLİR ANCAK..."

Fenerbahçe yönetiminin müdahil olması gerektiğini belirten Metrol, şu ifadeleri kullandı:

"Şu durumda, bu kadar olumsuzluk yaşanırken Oğuz Çetin’in belki de bir ihmal sonucu bunu yaşaması hoş bir durum değil. Fenerbahçeliler bunu hoş karşılamayacaktır. Süreçleri daha yakından takip etmesi lazım Fenerbahçe başkanının, yönetim kurulunun. Bu belki genel kurulda alınacak bir af kararıyla geri dönebilir ancak bunlar bazen de geri dönüşü olmayan hasarlar da bırakabilir."

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Oğuz Çetin dahil birçok kongre üyesi için alınan ihraç kararına dair yeni bir detay ortaya çıktı. Oda TV'de yer alan habere göre; Oğuz Çetin'in altı dönem aidatını yatırmadığı gerekçesiyle ihraç edileceği öğrenildi.

Efsane isim kongre üyeliğinden ihraç ediliyor! Gerekçesi ortaya çıktı - 1. Resim

KARAR RESMİYETE DÖKÜLMEDİ

Sarı lacivertli kulüpte üç dönemden sonra aidat yatırmayanlar ihraç listesine konuyor. Üç dönem aidat yatırmayan üyelere kulüp, hatırlatma telefonu yapıyor. Ancak, eski futbolcunun yönetime tavırlı olduğu, bu sebeple aidatını yatırmadığı öne sürüldü.

Öte yandan haberde, Fenerbahçe yönetiminin Oğuz Çetin'in ihracını henüz resmiyete dökmediği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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