Mourinho'nun Fenerbahçe'si çöktü! Son 10 resmi maçta...

Savunmasıyla ön plana çıkan teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, oynadığı son 10 resmi maçın tamamında kalesinde gol gördü. Sarı lacivertliler, söz konusu bölümde 17 gole engel olamayınca sezonu kupasız tamamladı.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transferiyle dünyada büyük ses getiren teknik direktör Jose Mourinho, beklentileri karşılayamadı. Avrupa'ya ve Türkiye Kupası'na veda eden sarı lacivertliler, Süper Lig'i ise ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Sezonun kupasız kapatılmasının faturası ise Portekizli teknik adama kesildi.

PERFORMANSINI FİNALE TAŞIYAMADI

Sarı lacivertliler ligin ilk bölümünde savunma performansıyla göz doldurdu. Ligde uzun süre en az gol yiyen takım unvanını koruyan Fenerbahçe, bu performansını finale taşımayı başaramadı.

Mourinho yönetiminde son 10 resmi maçta kalesini gole kapatamayan Fenerbahçe, sezonu kupasız tamamladı.

SON 10 MAÇTA 17 GOL YEDİ

Fenerbahçe, oynadığı son 10 resmi maçta kalesinde 17 gole engel olamadı.

Sarı lacivertli takım, biri Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı bu 10 maç öncesinde 2 kupa iddiasını sürdürüyordu. Bu bölümde 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, en az gol yiyen takım unvanını kaybetti ve sezonu kupasız kapattı.

Jose Mourinho'nun ekibi, aynı dönemdeki 10 maçta rakip fileleri ise 26 kez havalandırdı.