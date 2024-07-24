Elias Jelert, Galatasaray'a gelmek için sabırsızlanıyor iddiası

Galatasaray, sağ bek rotasını tekrar Danimarka'ya kırdı. Sarı-kırmızılılar, Kopenhag'ın 21 yaşındaki sağ beki Elias Jelert'in transfer edilmesi için çalışmalara başladı.

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala kadrosuna sağ bek takviyesi yapmak isteyen son şampiyon Galatasaray, Doue transferinden vazgeçtiğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılıların yeni sağ bek adayı ortaya çıktı. Galatasaray, Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen Elias Jelert için transfer girişimlerine başladı.

SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR İDDİASI

Relevo'da yer alan habere göre Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert için bir hamle daha yaptı. Sarı-Kırmızılıların girişimlerini yeniden başlattığı 21 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmek için sabırsızlıkla beklediği vurgulandı.

TEKLİFİ DOĞRULADILAR

Kopenhag yetkilileri, Elias Jelert'in Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı ve görüşmelerin sürdüğünü aktardı. 3 yıl daha Danimarka ekibiyle sözleşmesi bulunan genç oyuncunun piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.