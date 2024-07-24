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Elias Jelert, Galatasaray'a gelmek için sabırsızlanıyor iddiası

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Elias Jelert, Galatasaray&#039;a gelmek için sabırsızlanıyor iddiası

Spor Haberleri

Galatasaray, sağ bek rotasını tekrar Danimarka'ya kırdı. Sarı-kırmızılılar, Kopenhag'ın 21 yaşındaki sağ beki Elias Jelert'in transfer edilmesi için çalışmalara başladı.

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala kadrosuna sağ bek takviyesi yapmak isteyen son şampiyon Galatasaray, Doue transferinden vazgeçtiğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılıların yeni sağ bek adayı ortaya çıktı. Galatasaray, Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen Elias Jelert için transfer girişimlerine başladı.

Elias Jelert, Galatasaray'a gelmek için sabırsızlanıyor iddiası - 1. Resim

SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR İDDİASI

Relevo'da yer alan habere göre Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert için bir hamle daha yaptı. Sarı-Kırmızılıların girişimlerini yeniden başlattığı 21 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmek için sabırsızlıkla beklediği vurgulandı.

Elias Jelert, Galatasaray'a gelmek için sabırsızlanıyor iddiası - 2. Resim

TEKLİFİ DOĞRULADILAR

Kopenhag yetkilileri, Elias Jelert'in Galatasaray'dan teklif aldığını doğruladı ve görüşmelerin sürdüğünü aktardı. 3 yıl daha Danimarka ekibiyle sözleşmesi bulunan genç oyuncunun piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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