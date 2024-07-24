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Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete Athletico Paranaense'ye kiralanıyor

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Spor Haberleri

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atarak Tete ile sözleşme imzalamıştı. Geçen sezon performansı vasatı aşamayan Brezilyalı yıldız, kampta da geçer not alamadı. Okan Buruk'un ayrılığına onay verdiği 24 yaşındaki oyuncu, Athletico Paranaense'ye kiralık olarak gitmeye hazırlanıyor.

Geçen yaz Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferde karşı karşıya geldiği Tete, tercihini sarı-kırmızılı ekipten yana kullanmıştı. O dönem ezeli rakibe çalım olarak lanse edilen bu imza, bugünlerde hayal kırıklığına dönüştü.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete Athletico Paranaense'ye kiralanıyor - 1. Resim

TETE BİR TÜRLÜ BEKLENENİ VEREMEDİ

Geçtiğimiz sezon performansı vasatı aşamayan, sarı-kırmızılı ekibe fazla katkı yapamayan Tete, gözden düştü.

Yeni sezon öncesi yapılan kamplarda da Okan Buruk'tan geçer not alamayan Brezilyalı oyuncu ayrılmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete Athletico Paranaense'ye kiralanıyor - 2. Resim

BREZİLYA EKİBİ KİRALAMAK İSTİYOR

Globo'nun haberine göre Athletico Paranaense, Tete'yi kiralamak için teklif yaptı. İki takımın görüştüğü ve anlaşma noktasına geldiği ifade ediliyor.

24 yaşındaki kanat oyuncusu da Brezilya ekibine gitmeye sıcak bakarken son kararı Athletico Paranaense Başkanı Mario Celso Petraglia'nın vereceği belirtiliyor.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete Athletico Paranaense'ye kiralanıyor - 3. Resim

2023-24 sezonunda Galatasaray'la tüm kulvarlarda 45 mücadelede sahaya çıkan Tete, 3 gol ve 6 asistlik katkı yaptı. Tete'nin Galatasaray ile 3+1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
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