Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Emre Belözoğlu ile İsmail Kartal yakınlaşmasından transfer çıktı! Fenerbahçe'nin komutanı Ankaragücü'ne gidiyor

    Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun İsmail Kartal'tan Brezilyalı orta saha ve Mert Hakan Yandaş'ı istediği ortaya çıktı. İşte Sarı Lacivertli cephede yaşanan transfer gelişmeleri...

    Düzenleyen: / Kaynak: Milliyet
    - Güncelleme:
    Emre Belözoğlu ile İsmail Kartal yakınlaşmasından transfer çıktı! Fenerbahçe&#039;nin komutanı Ankaragücü&#039;ne gidiyor
    Lincoln Henrique, Fenerbahçe, İsmail Kartal, Emre Belözoğlu, Haber

    Spor Haberleri  / Milliyet

    Devre arası transfer döneminde Çağlar Söyüncü, Bonucci ve Krunic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal tarafından takımdan gönderilmesi istenen oyuncular için yoğun mesai harcıyor...

    CRESPO VALLECANO'YA GİDİYOR

    Bu konudaki ilk isim sarı-lacivertli ekibin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo oldu. Crespo, İspanya’nın Rayo Vallecano takımı ile anlaştı. Uzun süredir teklifler alan oyuncu İspanyol ekibi ile prensip anlaşmasına vardı. Futbolcu satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralandı.

    RYAN KENT CHAMPİONSHİP İSTEMİYOR ZAJC'TA DA SIKINTI VAR

    Yönetimin ayrılmayı planladığı bir diğer isim ise Ryan Kent... Ancak sarı-lacivertlilerin böyle bir hamle yapmasını oyuncu çok zorlaştırıyor. Arabistan’dan Fenerbahçe’de aldığı maaşın iki katı teklif edilmesine rağmen gitmeyen Kent’in önceliğinin Premier Lig ve Avrupa’nın güçlü takımları olduğu öğrenildi.

    Emre Belözoğlu ile İsmail Kartal yakınlaşmasından transfer çıktı! Fenerbahçe'nin komutanı Ankaragücü'ne gidiyor

    İngiltere Championship’ten de talipleri olan Kent, bu önerilere de soğuk bakıyor. Fenerbahçe’de istenilen süreleri alamayan tecrübeli futbolcunun eski formundan uzaklaşması ve mental olarak düşmesi istediği takımların uzağında kalmasını sağlıyor. Kent gibi Miha Zajc’ta da aynı sıkıntının yaşandığı öğrenildi.

    LİNCOLN HENRİQUE'YE ANKARAGÜCÜ TALİP

    Kadrosunu güçlendirme adına çalışmalar yapan MKE Ankaragücü, bir süredir gündemlerinde yer alan Lincoln Henrique için harekete geçiyor. Başkent ekibinin, bu hafta içerisinde İstanbul’a gelerek, Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturacağı öğrenildi. Yapılacak görüşmelerin ardından Lincoln Henrique’nin geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

    Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, pazar günü Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmanın ardından transfer çalışmaları için, “En doğrusunu yapmak, en iyi opsiyonları belirlemek istiyoruz. Lincoln ve Mert Hakan takımlarında çok süre almayan oyuncular, bizim takımımıza katkı verebilirler” şeklinde konuşmuştu.

    Fenerbahçe'de yeteri kadar süre alamayan Mert Hakan Yandaş'ın Ankaragücü'ne sıcak baktığı belirtilirken, Lincoln Henrique'nin ise Emre Belözoğlu ile çalışmayı onayladığı kaydedildi. Sarı Lacivertli camiada 'komutan' lakabını alan Mert Hakan'ın Belözoğlu ile özel bir görüşme yaptığı iddia ediliyor...

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Milliyet
    Lincoln HenriqueFenerbahçeİsmail KartalEmre Belözoğlu
    Haberler > Spor > Emre Belözoğlu ile İsmail Kartal yakınlaşmasından transfer çıktı! Fenerbahçe'nin komutanı Ankaragücü'ne gidiyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Assignon için Galatasaray'dan istenen bonservis şok etti! - SporAssignon için Galatasaray'dan istenen bonservis şok etti!Arjantin ile dünya şampiyonu olmuştu! Galatasaray'dan sol beke dev hamle - SporArjantinli sol beke teklif yapıldı3 yıl önce Burak Elmas'ı şimdi de Ali Koç'u kurtardılar! - Spor3 yıl önce Burak Elmas'ı şimdi de Ali Koç'u kurtardılar!Galatasaray'a bir veda daha! Angelino yeni kulübüne imzayı attı - SporGalatasaray'a bir veda daha! Angelino imzayı attıOosterwolde Cenk Tosun'un geçtiği yoldan geçecek! Masadaki rakam 20 milyon euro - SporAli Koç haklı çıktı! Premier Lig kulübünden Fener'e 20 M.€Boey Bayern Münih'teki 'kankasının' ismini açıkladı - SporBoey Bayern Münih'teki 'kankasının' ismini açıkladıJorge Jesus transfer etti İsmail Kartal hesabını kesti! Emre Mor Fatih Karagümrük'te - SporJorge Jesus transfer etti İsmail Kartal hesabını kesti! Emre Mor Fatih Karagümrük'teAli Koç ile İsmail Kartal'ın arasını açacak sözler: Sen Krunic'i aldırdın ama bu adam bildiğin Maldonado hocam - Spor'Hocam aldırdın ama bu adam ağır, yavaş aynı Maldonado gibi'Tartışmalı transfer son buldu! Başakşehir, Olivier Kemen'i resmen duyurdu - SporTartışmalı transfer son buldu! Başakşehir, Olivier Kemen'i resmen duyurduRıza Çalımbay yurt dışından aldığı teklifi açıkladı - SporRıza Çalımbay yurt dışından aldığı teklifi açıkladı
    Sonraki Haber Yükleniyor...