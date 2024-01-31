Emre Belözoğlu ile İsmail Kartal yakınlaşmasından transfer çıktı! Fenerbahçe'nin komutanı Ankaragücü'ne gidiyor

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun İsmail Kartal'tan Brezilyalı orta saha ve Mert Hakan Yandaş'ı istediği ortaya çıktı. İşte Sarı Lacivertli cephede yaşanan transfer gelişmeleri...

Devre arası transfer döneminde Çağlar Söyüncü, Bonucci ve Krunic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal tarafından takımdan gönderilmesi istenen oyuncular için yoğun mesai harcıyor...

CRESPO VALLECANO'YA GİDİYOR

Bu konudaki ilk isim sarı-lacivertli ekibin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo oldu. Crespo, İspanya’nın Rayo Vallecano takımı ile anlaştı. Uzun süredir teklifler alan oyuncu İspanyol ekibi ile prensip anlaşmasına vardı. Futbolcu satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralandı.

RYAN KENT CHAMPİONSHİP İSTEMİYOR ZAJC'TA DA SIKINTI VAR

Yönetimin ayrılmayı planladığı bir diğer isim ise Ryan Kent... Ancak sarı-lacivertlilerin böyle bir hamle yapmasını oyuncu çok zorlaştırıyor. Arabistan’dan Fenerbahçe’de aldığı maaşın iki katı teklif edilmesine rağmen gitmeyen Kent’in önceliğinin Premier Lig ve Avrupa’nın güçlü takımları olduğu öğrenildi.

İngiltere Championship’ten de talipleri olan Kent, bu önerilere de soğuk bakıyor. Fenerbahçe’de istenilen süreleri alamayan tecrübeli futbolcunun eski formundan uzaklaşması ve mental olarak düşmesi istediği takımların uzağında kalmasını sağlıyor. Kent gibi Miha Zajc’ta da aynı sıkıntının yaşandığı öğrenildi.

LİNCOLN HENRİQUE'YE ANKARAGÜCÜ TALİP

Kadrosunu güçlendirme adına çalışmalar yapan MKE Ankaragücü, bir süredir gündemlerinde yer alan Lincoln Henrique için harekete geçiyor. Başkent ekibinin, bu hafta içerisinde İstanbul’a gelerek, Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturacağı öğrenildi. Yapılacak görüşmelerin ardından Lincoln Henrique’nin geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, pazar günü Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmanın ardından transfer çalışmaları için, “En doğrusunu yapmak, en iyi opsiyonları belirlemek istiyoruz. Lincoln ve Mert Hakan takımlarında çok süre almayan oyuncular, bizim takımımıza katkı verebilirler” şeklinde konuşmuştu.

Fenerbahçe'de yeteri kadar süre alamayan Mert Hakan Yandaş'ın Ankaragücü'ne sıcak baktığı belirtilirken, Lincoln Henrique'nin ise Emre Belözoğlu ile çalışmayı onayladığı kaydedildi. Sarı Lacivertli camiada 'komutan' lakabını alan Mert Hakan'ın Belözoğlu ile özel bir görüşme yaptığı iddia ediliyor...