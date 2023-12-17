Emre Belözoğlu'ndan Faruk Koca'ya destek: Fair-play ödülleri almış bir başkan!
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan kulüp başkanı Faruk Koca'ya sahip çıktı.
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bugün yapılan idmanda gazetecilerin sorularını cevapladı.
Tutuklu yargılanan kulüp başkanı Faruk Koca'ya destek olan Belözoğlu, "Aranızda ki en taze, en genç Ankaragüçlü benim. Bu Ankaragücü ailesinin bir parçası olduğum için şeref duyuyorum. Başkan Faruk Koca ile kader birliği yapmak benim için çok büyük bir onurdur. Bu süreç hepimiz için kolay olmayacak. Sonuna kadar bir olursak emin olun daha da güçlenip çıkabiliriz. Birlik olmalıyız. Zaman birlikte olma zamanı. Başkanımıza ve oyuncularımıza sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.
EMRE BELÖZOĞLU: FAIR - PLAY ALMIŞ BİR BAŞKAN
Halil Umut Meler'e attığı yumruk nedeniyle cezaevinde olan Faruk Koca'nın Ankaragücü'ne yıllarını verdiğini aktaran Emre Belözoğlu, "Geçmişte birçok kez fair-play ödülleri almış bir başkan. Bu tarafın da unutulmaması gerek diye düşünüyorum. Camiamızın bütünleşmesi de çok değerli." dedi.