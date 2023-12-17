Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Emre Belözoğlu'ndan Faruk Koca'ya destek: Fair-play ödülleri almış bir başkan!

    Emre Belözoğlu'ndan Faruk Koca'ya destek: Fair-play ödülleri almış bir başkan!

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Emre Belözoğlu&#039;ndan Faruk Koca&#039;ya destek: Fair-play ödülleri almış bir başkan!
    Emre Belözoğlu

    Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan kulüp başkanı Faruk Koca'ya sahip çıktı.

    Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bugün yapılan idmanda gazetecilerin sorularını cevapladı.

    Tutuklu yargılanan kulüp başkanı Faruk Koca'ya destek olan Belözoğlu, "Aranızda ki en taze, en genç Ankaragüçlü benim. Bu Ankaragücü ailesinin bir parçası olduğum için şeref duyuyorum. Başkan Faruk Koca ile kader birliği yapmak benim için çok büyük bir onurdur. Bu süreç hepimiz için kolay olmayacak. Sonuna kadar bir olursak emin olun daha da güçlenip çıkabiliriz. Birlik olmalıyız. Zaman birlikte olma zamanı. Başkanımıza ve oyuncularımıza sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

    EMRE BELÖZOĞLU: FAIR - PLAY ALMIŞ BİR BAŞKAN

    Halil Umut Meler'e attığı yumruk nedeniyle cezaevinde olan Faruk Koca'nın Ankaragücü'ne yıllarını verdiğini aktaran Emre Belözoğlu, "Geçmişte birçok kez fair-play ödülleri almış bir başkan. Bu tarafın da unutulmaması gerek diye düşünüyorum. Camiamızın bütünleşmesi de çok değerli." dedi.

    Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Halil Umut Meler taburcu oldu
    Oynat

    Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Halil Umut Meler taburcu oldu

    Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Süper Lig hakemi Halil Umut Meler, tedavi gördüğü Ankara'daki hastaneden taburcu oldu.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...