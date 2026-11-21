Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de Kocaelispor ile berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmeler yaptı. Zirve yarışında önemli puan kaybı yaşayan sarı lacivertlilerde Belözoğlu, takımın performansını değerlendirirken hem hakem kararlarına tepki gösterdi hem de takımın performansının yeterli olmadığını belirterek sorumluluğun kendilerinde olduğunu vurguladı.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile 2-2 berabere kalarak zirvenin 11 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından konuştu.

"KAYIP VE KAZANÇLARIN HER ZAMAN BİR PARÇASI OLACAĞIZ"

Karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Emre Belözoğlu, ilk yarının başlangıcındaki performansa dikkat çekti. Oyuncuların motivasyonlarını yükseltmeleri gerektiğini belirten Belözoğlu, "Mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Böylesine yumuşak bir başlangıç... 30 dakikalık bir kayıp var. 30'dan sonra oyunu oturttuk. İkinci yarıda golü bulduk. Büyük takımların böyle bir gerçeği vardır. Her zaman gol atma durumu oluyor. Bugün golü de bulduk. 2 ve 3. gol için de şanslar geldi. Orada bir nokta var. Galiba onu açmamız gerekiyor. Bir kırılma anı var, onu aşabilecek gücümüz var. Sonrasında kötü bir gol. Oyuncularımız çok iyi niyetli. Penaltıdan önce Vedat'a net bir itme var, verilmesi için kendisini atması gerekiyor, es geçildi. Sonrasında bir penaltı. Golden sonra da hamle yapacaktık ama penaltı oldu. Sorumluluğumuzu bilerek geldik buraya o yüzden kayıp ve kazançların her zaman bir parçası olacağız. Oyuncularımızın motivasyon ve inancını yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için buradayım. Bizim için kötü bir gece fakat çalışmaya devam etmeliyiz. Yeniden kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

Emre Belözoğlu'ndan puan farkı cevabı: "İç motivasyonu yükseltmeliyiz"

"BU AKŞAM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Fenerbahçe taraftarının beklentilerine de değinen Emre Belözoğlu, "Bizim için bu tablonun olması, başlangıcı, bugünkü konumu... Bunları konuşmanın bir anlamı yok. Fenerbahçe'nin peşine düşmesi gereken güçlü, tutkulu... Taraftarın beklediği bir kıvılcım var. Bizim iç motivasyonu yükseltmemiz gerekiyor. Oyuncuların maçları koparabilmeleri için daha fazla inandığımızı göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin düşünmesi gereken önündeki maç ve maçı kazanmak. Onun dışında bir şey söylemem doğru olmaz. Bu akşam için üzgünüm. Bize gelmesine rağmen değerlendiremedik. Kazanmamız gereken maçtan puan kaybederek ayrılıyoruz. Üzgünüm." sözleriyle takımın saha içindeki inancını artırması gerektiğini ifade etti.

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