Emre Mor ile geçtiğimiz temmuz ayında 2 yıllık sözleşme imzaladığı NEC Nijmegen'in yolları ayrıldı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verme kararıyla ilgili açıklama yaptı.

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Hollanda kulübü NEC Nijmegen, karşılıklı anlaşma sonucu Emre Mor ile yollarının ayrıldığını ve deneyimli futbolcunun kariyerine ara verdiğini duyurdu.

Emre Mor, NEC Nijmegen'de 7 maçta sahaya çıktı ve 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

"SAĞLIĞIMA ÖNCELİK VERMEM GEREKİYOR"

Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı; profesyonel futbolcu olmak. Bu hayali gerçekleştirebilmek benim için her şey demekti. Her zaman çok sevdiğim bu spor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak son zamanlarda bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Artık vücudumu dinlemem, sınırlarıma saygı duymam ve sağlığımı öncelikli tutmam gereken bir noktaya geldim. Bu nedenle, profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşıp kendime odaklanmak için zor bir karar verdim. Futbola olan sevgim asla değişmeyecek ve geleceğin bana neler getireceği konusunda umudumu koruyorum.

Emre Mor'un Instagram paylaşımı

"EMRE'YE GÜÇ VE BAŞARI DİLİYORUZ"

NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers, "Emre çok yetenekli bir futbolcu. Geçen yaz, birbirimize yardımcı olmak ve ona N.E.C.'de yeteneğini sergileme fırsatı vermek amacıyla birlikte bu mücadeleye giriştik. Ne yazık ki, Emre şu anda istediği performansı sergileyemeyeceğini belirtti. Bunu iyi niyetle görüştük ve sonuçta bunun her iki taraf için de en iyi çözüm olduğuna karar verdik. İnsan sağlığı her zaman önceliklidir. Emre'ye bu durumda güç ve gelecek için başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

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