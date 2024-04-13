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Haberler > Spor > En iyi genç futbolcular listesinde 3 Türk! Milli yıldızın yükselişi durdurulamıyor

En iyi genç futbolcular listesinde 3 Türk! Milli yıldızın yükselişi durdurulamıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
En iyi genç futbolcular listesinde 3 Türk! Milli yıldızın yükselişi durdurulamıyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalyan spor gazetesi Tuttosport, Avrupa'da 21 yaş altı yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülü için 2024 listesini açıkladı. Listede 3 Türk futbolcu yer aldı.

Her yıl Avrupa'da 21 yaş altı en iyi genç oyuncusunun belirlendiği Golden Boy ödülü için 100 kişilik liste açıklandı.

İLK SIRADA YAMAL

Gazetenin paylaştığı listede ilk sırayı Barcelona'dan Lamine Yamal aldı. Yamal'ı Benfica'dan Joao Neves ve Manchester United'dan Alejandro Garnacho takip etti.

En iyi genç futbolcular listesinde 3 Türk! Milli yıldızın yükselişi durdurulamıyor - 1. Resim

İLK 100'DE 3 TÜRK

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, 16., Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy 48. ve Brentford'dan Yunus Emre Konak 84. sırada yer aldı.

Yapılan sıralamanın Ekim 2023'ten bu yana oyuncuların gösterdiği performansa göre belirlendiği ifade edildi.

En iyi genç futbolcular listesinde 3 Türk! Milli yıldızın yükselişi durdurulamıyor - 2. Resim

Golden Boy 2024 listesinde ilk 10 sırada şu isimler yer alıyor:

  1. Lamine Yamal - Barcelona
  2. 2. Joao Neves -
  3. Benfica 3. Alejandro Garnacho -
  4. Manchester United 4.
  5. Warren Zaire-Emery - PSG
  6. 5. Leny Yoro - Lille 6. Savio - Girona
  7. 7. Kobie Mainoo - Manchester United
  8. 8. Rico Lewis - Manchester City
  9. 9. Jorrel Hato - Ajax
  10. 10. Arthur Vermeeren - Atletico Madrid
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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