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En-Nesyri daha ne yapsın? Tribünler tepki gösterdi! 37 gole katkı verdi... Yaranamadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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En-Nesyri daha ne yapsın? Tribünler tepki gösterdi! 37 gole katkı verdi... Yaranamadı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

F.Bahçe’nin 19,5 milyon avroluk rekor transferi olan En-Nesyri, 52 maçın 35’inde ilk on birde çıkmasına rağmen attığı gollerle Enner Valencia’dan sonra kulüp tarihinin en verimli golcüsü oldu.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Kritik goller attı, takımını yarışta tuttu ancak kupa gelmeyince o da tribünlerin tepkisini çekenlerin safında yer aldı. YoussefEn-Nesyri; 19,5 milyon avroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi.

En-Nesyri daha ne yapsın? Tribünler tepki gösterdi! 37 gole katkı verdi... Yaranamadı - 1. Resim

Sevilla’yla yaşadığı iki Avrupa Ligi şampiyonluğuyla yıldızını parlatan 27 yaşındaki Faslı golcü, sarı lacivertli formayla da inanılmaz bir performans sergiledi. 1985-86 sezonundan bu yana penaltı kullanmadan en yüksek gol sayısına ulaşan Fenerbahçeli olan En-Nesyri, bütün kulvarlarda 30 defa ağları havalandırarak, Aykut Kocaman’ı da (29) solladı ve Enner Valencia’nın (33) ardından bir sezonda en çok skor üreten futbolcu ünvanına erişti.

En-Nesyri daha ne yapsın? Tribünler tepki gösterdi! 37 gole katkı verdi... Yaranamadı - 2. Resim

TEPKİLERE TEPKİ

Kullandığı tek penaltı vuruşundan yararlanamasa da Alex (28) ve Aykut Kocaman (29) gibi efsaneleri geçerek Fenerbahçe tarihinin en skorer ikinci lejyoneri olmayı başaran Youssef En-Nesyri, attığı 30 golün yanı sıra 7 de asist yaparak toplam 37 gollük skor katkısı sağladı. Forma giydiği 52 maçın 35’inde ilk on birde sahne alan, toplam 3.174 dakika sahada kalan Faslı yıldız, 85,7 dakikada bir skor üretti.

En-Nesyri daha ne yapsın? Tribünler tepki gösterdi! 37 gole katkı verdi... Yaranamadı - 3. Resim

En Nesyri’nin gollerini özel kılan ise kritik puan katkısı oldu. O fileleri her havalandırdığında ya Fenerbahçe beraberliği yakaladı ya da skor sarı lacivertlilerin lehine döndü. Ancak bütün bunlar taraftarın tepkisinden kaçmasına yetmedi ve şimdi o da ayrılmak istiyor.

En-Nesyri daha ne yapsın? Tribünler tepki gösterdi! 37 gole katkı verdi... Yaranamadı - 4. Resim

SÖZ YÖNETİMDE

Devre arasında Al Nassr’ın En-Nesyri için 30 milyon avroyu aşan teklifini geri çeviren Fenerbahçe, şimdi Faslı yıldızı elden çıkarabilir. Hedef En-Nesyri’den gelecek parayla Juventus’tan Dusan Vlahovic’i almak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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