En-Nesyri'ye karşılık Gabriel Sara! Süper Lig'in en pahalı transferleri listesi tamamen değişti

Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri son 1 yılda gerçekleşti. Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yi, Galatasaray'ın ise Gabriel Sara'yı almasıyla liste tamamen değişti. İlk 5 sıradaki isimlerden 4'ü son 1 yıl içinde Süper Lig'e geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in devleri yaz transfer döneminde çarpıcı isimlere imza attırdı.

Fenerbahçe'nin Sevilla'dan En-Nesyri'yi almasıyla bonservis rekoru kırılırken, Galatasaray'ın cevabı ise Gabriel Sara ile oldu.

2 yıldızın gelişiyle birlikte Süper Lig'in en pahalı transferleri listesi değişti. Listede yer alan en pahalı 5 futbolcudan 4'ünün ise son 1 yılda Türkiye'ye gelmiş olması dikkat çekti.

İşte Süper Lig tarihine geçen en pahalı 10 transfer:

1- Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe): 19.5 milyon euro

2- Gabriel Sara (Galatasaray): 18 milyon euro

3- Jardel (Galatasaray): 17.05 milyon euro

4- Cengiz Ünder (Fenerbahçe): 15 milyon euro

5- Nicolo Zaniolo (Galatasaray): 15 milyon euro

6- Dani Güiza (Fenerbahçe): 14 milyon euro

7- Mbaye Diagne (Galatasaray): 13 milyon euro

8- Emmanuel Emenike (Fenerbahçe): 13 milyon euro

9- Bruma (Galatasaray): 13 milyon euro

10- Al-Musrati (Beşiktaş): 11 milyon euro