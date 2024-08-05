En-Nesyri'ye karşılık Gabriel Sara! Süper Lig'in en pahalı transferleri listesi tamamen değişti
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Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri son 1 yılda gerçekleşti. Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yi, Galatasaray'ın ise Gabriel Sara'yı almasıyla liste tamamen değişti. İlk 5 sıradaki isimlerden 4'ü son 1 yıl içinde Süper Lig'e geldi. İşte detaylar...
Süper Lig'in devleri yaz transfer döneminde çarpıcı isimlere imza attırdı.
Fenerbahçe'nin Sevilla'dan En-Nesyri'yi almasıyla bonservis rekoru kırılırken, Galatasaray'ın cevabı ise Gabriel Sara ile oldu.
2 yıldızın gelişiyle birlikte Süper Lig'in en pahalı transferleri listesi değişti. Listede yer alan en pahalı 5 futbolcudan 4'ünün ise son 1 yılda Türkiye'ye gelmiş olması dikkat çekti.
İşte Süper Lig tarihine geçen en pahalı 10 transfer:
1- Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe): 19.5 milyon euro
2- Gabriel Sara (Galatasaray): 18 milyon euro
3- Jardel (Galatasaray): 17.05 milyon euro
4- Cengiz Ünder (Fenerbahçe): 15 milyon euro
5- Nicolo Zaniolo (Galatasaray): 15 milyon euro
6- Dani Güiza (Fenerbahçe): 14 milyon euro
7- Mbaye Diagne (Galatasaray): 13 milyon euro
8- Emmanuel Emenike (Fenerbahçe): 13 milyon euro
9- Bruma (Galatasaray): 13 milyon euro
10- Al-Musrati (Beşiktaş): 11 milyon euro