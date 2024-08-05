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Galatasaray tarihinin 204. yabancı futbolcusu Gabriel Sara oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Galatasaray tarihinin 204. yabancı futbolcusu Gabriel Sara oldu

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara, sarı-kırmızılı ekibin 204. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray'da Gabriel Sara'nın transfer edilmesiyle kulüp tarihinde kadroya katılan yabancı futbolcu sayısı 204'e yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 204 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transfere geçen sezon kadrosunda bulunan Hakim Ziyech'in bonservisini alarak başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Belçikalı santrfor Michy Batshuayi ile Danimarka'nın Kopenhag takımından 21 yaşındaki sağ bek Elias Jelert'i de renklerine bağladı.

Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı Gabriel Sara'nın transferiyle 204'e çıktı.

Galatasaray tarihinin 204. yabancı futbolcusu Gabriel Sara oldu - 1. Resim

"SAMBACI"LARIN SAYISI 25 OLDU

Galatasaray, 1959'dan bu yana transferde tercihini en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 65 yılda, 24 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Sara'nın alınmasıyla Galatasaray'ın anlaşma imzaladığı Brezilyalı futbolcu sayısı 25'e yükseldi.

Brezilyalıları, 16 futbolcuyla Yugoslavya, 15 oyuncuyla Romanya izledi.

SARA, KULÜP REKORU KIRDI

Gabriel Sara, Galatasaray tarihinde en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu İngiltere Championship takımlarından Norwich City'den 18 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Sara, 2000-2001 sezonunda 17 milyon avro ödenerek transfer edilen Mario Jardel'i geçti ve kulüp tarihinin bonservis bedeli rekorunu kırdı.

TÜRK ASILLI YABANCILAR

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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