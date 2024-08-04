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Galatasaray, Gabriel Sara transferini duyurdu! Bonservis bedeli kulüp tarihine geçti

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Galatasaray, Gabriel Sara transferini duyurdu! Bonservis bedeli kulüp tarihine geçti

Spor Haberleri

Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Norwich City^den gelen Sara'nın toplam bedeli açıklandı.

Galatasaray, Championship ekiplerinden Norwich City forması giyen Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇEN TRANSFER

Gabriel Sara, Galatasaray'ın kulüp tarihinde yapmış olduğu en pahalı transfer oldu.

Brezilyalı yıldız için ödenecek 18 milyon euro maaş kulüp tarihine geçti.

Daha önceki rekor 2000 yılında 17 milyon euroya alınan Brezilyalı Jardel'e aitti.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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