Erden Timur İnaki Pena'ya ne kadar teşekkür etse az! Manchester City'nin sol beki Galatasaray'a geliyor

Sağ beki Aurier hamlesiyle kapatan, sol bekte ise arayışlarına devam eden Galatasaray yönetimi 23 yaşındaki İspanyol futbolcuyu gündemine aldı. Yetenekli oyuncunun Barcelona alt yapısında İnaki Pena ile birlikte top koşturduğu öğrenilirken, Erden Timur'un Txiki Begiristain ile görüşmelere başladığı ifade edildi.

9 Şubat'ta sona erecek olan devre arası transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa'nın dev kulüplerinin nabzını yokluyor. Sarı Kırmızılı ekipte Erden Timur'un M.City Sportif Direktörü Txiki Begiristain ile görüştüğü belirtilirken, Timur'un İngiliz devinden sol bek talebinde bulunduğu ortaya çıktı. İşte 4 büyüklerde yaşanan sıcak gelişmeler...

ERDEN TİMUR SERGİO GOMEZ'İ İSTEDİ

Bir forvet bir de sağ bek alan Galatasaray'da takviye yapılacak bölgelerden birisi de defansın solu... Sarı kırmızılı ekip birçok oyuncu ile anılırken Manchester City'de Sergio Gomez de listeye eklendi. Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, İngiliz ekibinin 23 yaşındaki sol beki Sergio Gomez'i renklerine bağlamak istiyor.

GOMEZ'İN CİTY İLE 4 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Yönetimin daha önce de ilgilendiği İspanyol sol bek, Manchester'da yeteri kadar forma şansı bulamıyor. Bu sezon takımı ile tüm kulvarlardaki 10 karşılaşmada yalnızca 361 dakika forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, 1 asist yaptı ve ayrılma planları yapması avantaj olarak görülüyor. Gomez'in City ile 4 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Manchester City, Gomez'i geçen sezon başında Anderlecht'ten 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Sol bek pozisyonunun yanı sıra orta sahanın solu ve merkezinde de forma giyebilen 23 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

GALATASARAY'DA BİR DÖNEM FORMA GİYEN İNAKİ PENA İLE BİRLİKTE OYNADI

Barcelona altyapısında uzun yıllar forma giyen Sergio Gomez ayrıca Borussia Dortmund, Huesca ve Anderlecht'te forma giydi. Yıldız futbolcu İspanya U21 Milli Takımı'yla 19 maça çıkarken 10 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. Yetenekli futbolcunun 2017-18 sezonunda Galatasaray'da forma giyen İnaki Pena ile yan yana oynadığı belirtilirken, Gomez'in Sarı Kırmızılı kulüp hakkında Pena'dan bilgi aldığı öne sürüldü. Ayrıca Gomez 21 yaş altı futbol şampiyonasında gol kralı olmuştu.

Galatasaray sol bek takviyesi için Rangers takımından Rıdvan Yılmaz ve Karagümrük'ten Levent Mercan'la da görüşmelerine devam ediyor. Rangers'in Rıdvan için beklentisi 5 milyon euro... Ayrıca milli sol bekte 1.5 milyon euro'nun üzerinde maaş beklentisi var. Bu yüzden pazarlıklar devam ediyor. Levent içinse Karagümrük, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş artı 3 milyon euro talep etti. Galatasaray ise Kazımcan ve Halil'i sezon sonuna kadar kiralayıp, 500 bin euro bonservis verip işi bitirmek istiyor. Ancak Karagümrük bu öneriye çok da sıcak bakmadı. (SABAH)

BEŞİKTAŞ'TAN WORRALL HAMLESİ

Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall için girişimlere başladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Nottingham Forest forması giyen Joe Worrall için yeniden devreye girdi! Oyuncunun menajeri Beşiktaş'la görüşme gerçekleştirdi.

GALATASARAY RAFA SİLVA'YI GÖZÜNE KESTİRDİ

Mertens'in sözleşmesi bitecek olması nedeniyle o bölge için yıldız isim arayışında olan sarı kırmızılı takım gözünü Rafa Silva'ya dikti. Galatasaray Rafa Silva'yı gelecek sezon için düşünüyor. Portekizli yıldzın sözleşmesi 2024 yazında sona erecek. Sarı kırmızılı takım Rafa Silva'ya imza parası ve uzun süreli sözleşme önerecek. Ancak bu transferde Galatasaray'ın zorlu rakipleri var. Rafa Silva için Lazio ve Inter'in de devrede olduğu öğrenildi. Yıldız futbolcunun ise teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Portekizli oyuncu 2016 yazında Braga'dan Benfica'ya 16 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Rafa Silva'nın 2019 yılında piyasa değeri 30 Milyon Euro'ya kadar yükselmişti.Bu sezon Benfica'da 32 maça çıkan Portekizli yıldız 12 gol 11 asist ile 23 gole katkı yaptı. (TAKVİM)

BEŞİKTAŞ CARVALHO VE MALANG SARR İÇİN GERİ SAYIMA GEÇTİ

Trabzonspor’la bu akşam oynanacak maçın ardından hafta başından itibaren bombaları patlatmak istiyor. Hedefte, Chelsea’nin stoperi Malang Sarr ve Real Betis’in ön liberosu William Carvalho var. Beşiktaş Futbol Şubesi Sorumlusu Feyyaz Uçar, transfer konusuyla ilgili olarak önemli adımlar attıklarını açıklamıştı.

Uçar, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki sezon bizi şampiyonluğa götürecek iki isimle büyük yol katettik. Cenk Tosun’la sözleşme görüşmeleri yapıldı. Hocanın isteği doğrultusunda hocamız o isimleri görmek istiyorsa mutlaka sözleşmeleri yenilenecek” sözlerini sarf etmişti. (FANATİK)

TRABZONSPOR FOLCARELLİ İÇİN MASADA

Ara transfer döneminde kadrosuna henüz takviye yapamayan ancak bu konuda yoğun bir çalışması olan Trabzonspor'da Tim Jabol-Folcarelli için mesai harcanıyor. Bordo-Mavililer, 24 yaşındaki futbolcu için Ajaccio'yu ikna etmeye çalışıyor. Folcarelli'yi en azından sezon sonuna kadar takımda tutmak isteyen Fransız ekibi, yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Yönetim, Ajaccio'nun makul seviyelere inmesini bekliyor. (FOTOMAÇ)

NELSSON GİDERSE ALTERNATİFİ HAZIR

Sarı-Kırmızılılar’ın, Brezilya’dan bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmaya çalıştığı, ancak ilk hamlede başarısız olduğu ileri sürüldü. Brezilya basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, Fluminense forması giyen 26 yaşındaki sağ/sol kanat oyuncusu Jhon Arias’a teklif yaptı. Ancak Fluminense yetkilileri, Galatasaray’ın teklifini düşük bularak reddetti. Buna rağmen Cim Bom’un, Türkiye’deki ara transfer dönemi kapanmadan, Arias için tekrar Brezilya kulübünün kapısını çalacağı ifade ediliyor. (FANATİK)