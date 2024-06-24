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Ergin Ataman A Milli Basketbol Takımı'nın hedeflerini anlattı! 'Biliyorsunuz ben boş konuşmam'

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Ergin Ataman, Milli Basketbol Takımı, Panathinaikos, Haber

Spor Haberleri

A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, Milli Takım ve Yunan ekibinin gündemini değerlendirdi. Deneyimli Başantrenör, 2025 Avrupa Şampiyonası hedeflerini anlattı. Kendrick Nunn'un devşirilme konusuna değinen Ataman, Johnathan Motley transferi iddialarına cevap verdi.

A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman gündem üzerine açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Ergin Ataman, Milli Takım'da devşirme oyuncu ihtimali, Panathinaikos'un transfer gündemi gibi pek çok konuda konuştu.

NUNN DEVŞİRİLECEK Mİ?

Ergin Ataman Panathinaikos'tan öğrencisi hakkında; "Kendrick Nunn'la herhangi bir temasımız olmadı. Kamuoyu herhalde şöyle düşünüyor: Kendrick Nunn Avrupa'nın en iyi hücum oyuncusu ve Ergin Ataman'la birlikte çalışıyor, onu ikna edebilir. Ancak bu beni aşan bir konu. Tarık uzun yıllardır Türkiye'de oynuyor ve biz onu milli takımda Ercan Osmani gibi Türk statüsünde oynatabilirsek ekstra bir devşirmeyle daha da güçlü hale geliriz. Guard pozisyonunda Kenan ve Doğuş götürüyor ancak dominant bir kısa oyuncu bizim için çok önemli. Bu oyuncunun illa Türkiye'de yaşayan bir oyuncu olması gerekmiyor. O zaman işte şampiyonluk adayı oluruz." dedi.

Ergin Ataman A Milli Basketbol Takımı'nın hedeflerini anlattı! 'Biliyorsunuz ben boş konuşmam' - 1. Resim

BİLİYORSUNUZ BEN BOŞ KONUŞMAM

12 Dev Adam'ın hedefleri üzerine konuşan Ergin Ataman; "NBA'deki çocuklarımız 2025'teki Avrupa Şampiyonası'na gelirse ciddi bir kadro var elimizde. Biliyorsunuz ben boş konuşmam. A Milli Takım'da devam etmemin iki sebebi var. Birincisi milli formayı her şeyin üzerinde görmem. Ben bu formaya aşık bir insanım. İkincisi de eğer tüm oyuncularımızı getirirsek madalya getireceğimize inanıyorum, inanmasam yapmam." sözlerini sarf etti.

Ergin Ataman A Milli Basketbol Takımı'nın hedeflerini anlattı! 'Biliyorsunuz ben boş konuşmam' - 2. Resim

ERGİN ATAMAN'DAN MOTLEY İDDİASINA CEVAP

Fenerbahçe Beko oyuncusu Motley'nin transfer edileceği iddiası üzerine Panathinaikos Başantrenörü Ataman; "Johnathan Motley ile ilgilenmiyoruz. Listemizde yok. Türkiye basınında haberleri bazen ben de okuyorum. Çok önemli bir transferimiz olabilir. İsmi bende kalsın." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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