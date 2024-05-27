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Ergin Ataman EuroLeague'de tarih yazdı! Panathinaikos şampiyon

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ergin Ataman EuroLeague&#039;de tarih yazdı! Panathinaikos şampiyon

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'in final maçında Real Madrid'i 95-80 mağlup ederek şampiyon oldu.

THY EuroLeague finalinde Real Madrid ile Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos karşılaştı. Maçı 95-77 kazanan Panathinaikos şampiyon oldu.

ERGİN ATAMAN 3.KEZ KAZANDI

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'de 3. kez şampiyonluk yaşadı. Ataman daha önce iki kez Anadolu Efes ile mutlu sona ulaşmıştı. 

2021 ve 2022'de kazanan Ergin Ataman 2024 ile birlikte son 4 sezonda 3. kez kupaya uzandı. 

PANATHINAIKOS 2011'DEN SONRA İLK KEZ

Ergin Ataman EuroLeague'de tarih yazdı! Panathinaikos şampiyon - 1. Resim 7. kez kupaya uzanan Panathinaikos, 2011'den sonra ilk kez mutlu sona ulaştı. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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