Ergin Ataman Galatasaray iddiaları hakkında konuştu! 'Hoca olarak değil başkan olarak'

A Milli Takım ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray iddiaları hakkında konuştu. Ataman, Galatasaray'a hoca olarak dönmeyeceğini söyledi ve hedeflerini anlattı.

A Milli Takım ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın adı Galatasaray ile anılıyor. Bir dönem sarı-kırmızılıları çalıştıran ve başarılı olan Ataman'ın geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Galatasaray başkan adaylarından Süheyl Batum, Sportif A.Ş. başkan adayı Ünay Aysal'ın basketbol takımının başına Ergin Ataman'ı getirmek istediğini söyledi.

Ergin Ataman, Galatasaray iddiaları hakkında açıklama yaptı. Ataman'ın sözleri şu şekilde:

HOCA OLARAK DÖNMEM

Ergin Ataman, Galatasaray'a hoca olarak dönmeyeceğini söyledi.

''Değerli büyüğüm ve başkanım Ünal Aysal ile aramızda Galatasaray koçluğu ile ilgili bir görüşme gerçekleşmemiştir. Şu anda baş antrenörlüğünü yaptığım A Milli Basketbol Takımımız ve Panathinaikos’ta uzun yıllar başarıyla görev yapma arzusundayım. Bir gün Galatasaray’a dönersem hoca olarak değil başkan olarak dönerim. Değerli kamuoyunun bilgilerine.''