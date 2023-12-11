Ertem Şener’den çarpıcı Süper Kupa yorumu! Galatasaray Fenerbahçe'yi Arabistan’da evire çevire…

11 Aralık 2023 16:45 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 16:50

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Kupa Finali’nde karşı karşıya gelecek Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi önemli açıklamalarda bulunan Ertem Şener, açtı ağzını yumdu gözünü. Galatasaray’ın Fenerbahçe’den daha iyi olduğunu ifade eden Şener, kazananı açıkladı.

“ARABİSTAN’DA EVİRE ÇEVİRE…”

Arabistan’da oynanacak maç öncesi skor tahmininde bulunan Ertem Şener, “Fenerbahçeliler bana kızmasın, Beşiktaş galibiyeti sizi yanıltmasın 8-0'lık Liverpool mağlubiyetinde bile ben bu kadar kötü bir Beşiktaş görmedim. Fenerbahçe'nin PAF takımı bile galip gelebilirdi. Bu Galatasaray, izlediğim son Fenerbahçe'yi hem Kadıköy'de hem de Arabistan'da evire çevire yener kimse kusura bakmasın.” dedi.

“GALATASARAY İSTEDİĞİ ZAMAN FORMA GİRİYOR”

Galatasaray’ın istediği zaman forma girebileceğini belirten Ertem Şener, “Galatasaray futbol anlamında vitesi yükselttiği zaman işler değişiyor. Bir tarafta Bayern, Manchester United'a kafa tutan Galatasaray var diğer tarafta Konferans Ligi'ndeki alt düzey Avrupa takımları var. O yüzden ligde çok fazla vites yükseltmediler ama yükselttikleri zaman işler değişiyor, oyun anlamında çok farklı olabiliyor.” açıklamasında bulundu.

SÜPER KUPA ARABİSTAN’DA MI OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının genel bilet satışları başladığı bildirildi.

BİLET FİYATLARI NE KADAR

En ucuz biletin 125 SAR yani 963 Türk Lirası olduğu görülürken, En pahalı bilet ise 18.000 Riyal (140.000 TL) olarak belirlendi. Karşılaşmanın biletleri, webook.com internet sitesinden satışa sunuldu.