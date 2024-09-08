Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 8 Eylül 2024 11:29 - Güncelleme: 8 Eylül 2024 11:39 - Güncelleme:

Kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kaldırımda arkadaşını bekleyen Karaman'a çarptı. Karaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği ifade ediliyor.