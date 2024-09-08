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Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti

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Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti
Spor Haberleri

Kariyerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüpte forma giyen eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kaldırımda arkadaşını bekleyen Karaman'a çarptı. Karaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Türk basketbolu İlkan Karaman'ın ölümüyle sarsıldı. 34 yaşındaki eski milli basketbolcu Datça'da bir trafik kazasından hayata gözlerini yumdu.

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti - 1. Resim

A Spor'un haberine göre; dalış yapmak için Dalaman'a giden Karaman, arkadaşının benzin aldığı esnada yol kenarında beklerken alkollü olduğu iddia edilen sürücünün aracı kaldırıma çıkarak Karaman'a çarptı. 

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti - 2. Resim

Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Karaman, olay yerinde hayatını kaybetti.

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti - 3. Resim

1990 doğumlu olan İlkan Karaman, TOFAŞ altyapısında yetişmiş; kariyerinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB ve son olarak Çayırova Belediyesi formalarını terletmişti.

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti - 4. Resim

Aynı zamanda milli takım formasıyla da sahaya çıkmış olan Karaman, Türk basketbolunun önemli isimleri arasında yer alıyordu. İlkan Karaman, 2012 yılında Brooklyn Nets tarafından 2. tur, 57. sıradan seçilerek NBA'e draft olmuştu. 

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, trafik kazasında hayatını kaybetti - 5. Resim

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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