EURO 2024'te baltalı saldırgan tarafından polis vurarak etkisiz hale getirdi
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EURO 2024'ün ilk haftasından Polonya ve Hollanda arasındaki maç öncesi Hamburg'da baltalı bir saldırgan maça gitmek isteyen taraftarlara hücum etti. Polisin dur ihtarlarına rağmen ortalığı savaş alanına çeviren saldırgan, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) ilk haftası kanlı geçiyor. Hamburg'da Hollanda-Polonya maçı öncesi baltalı saldırganın, taraftarların arasına daldığı görüldü.
TARAFTARLARA SALDIRDI
Baltalı saldırgan, elindeki baltayla maça gitmek isteyen taraftarların arasına daldı. Ortalık ise adeta savaş alanına döndü. Polis ise, ağır bir müdahalede bulundu.
BACAĞINDAN VURDULAR!
Hamburg'un Reeperbahn caddesinde polis tarafından saldırgana yönelik geniş çaplı bir polis operasyonu gerçekleştirildi. Silbersackstrasse yakınlarında eylemlerini sürdüren saldırgan, polisin bacağından vurmasıyla etkisiz hale getirildi.