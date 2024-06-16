EURO 2024'te baltalı saldırgan tarafından polis vurarak etkisiz hale getirdi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 16 Haziran 2024 17:52 - Güncelleme: 16 Haziran 2024 18:08 - Güncelleme:

Spor Haberleri

EURO 2024'ün ilk haftasından Polonya ve Hollanda arasındaki maç öncesi Hamburg'da baltalı bir saldırgan maça gitmek isteyen taraftarlara hücum etti. Polisin dur ihtarlarına rağmen ortalığı savaş alanına çeviren saldırgan, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.