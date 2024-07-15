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EURO 2024'ün en iyi oyuncusu belli oldu! İşte ödülün sahibi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
EURO 2024&#039;ün en iyi oyuncusu belli oldu! İşte ödülün sahibi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'te finalin ardından en değerli oyuncular sahibini buldu. Ödüllere şampiyon İspanya'nın yıldızları damga vurdu.

EURO 2024 finalinde İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek tarihinde 4.kez Avrupa Şampiyonu oldu. Kupa töreni öncesinde turnuvanın en değerli oyuncuları seçildi.

EN İYİ GENÇ OYUNCU SEÇİLDİ

İspanya forması giyen Lamine Yamal, turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi.

EURO 2024'ün en iyi oyuncusu belli oldu! İşte ödülün sahibi - 1. Resim

EN DEĞERLİ OYUNCU BELLİ OLDU 

EURO 2024'ün en iyi oyuncusu ödülünü ise İspanya'dan Rodri kazandı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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