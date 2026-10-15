EuroLeague'de müthiş geri dönüşün kahramanı: Haftanın MVP'si Montero
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 5'inci hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), Olympiakos forması giyen Jean Montero oldu.
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EuroLeague'de Olympiakos, deplasmanda Valencia Basket karşısında 28 sayı geriden gelerek uzatmalarda galibiyet (102-97) elde etti.
Yunan ekibinin oyun kurucusu Jean Montero, eski kulübüne karşı attığı 26 sayı ile karşılaşmada ön plana çıkan isim oldu.
23 yaşındaki Dominikli oyun kurucu, rakip potaya gönderdiği 26 sayının yarı sıra kaydettiği 5 ribaunt ve 2 asist ile haftanın MVP'si seçildi.
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