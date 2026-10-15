Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

EuroLeague'de müthiş geri dönüşün kahramanı: Haftanın MVP'si Montero

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
EuroLeague'de müthiş geri dönüşün kahramanı: Haftanın MVP'si Montero
Başlık ResmiEuroLeague'de müthiş geri dönüşün kahramanı: Haftanın MVP'si Montero

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 5'inci hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), Olympiakos forması giyen Jean Montero oldu.

Kaydet
|

EuroLeague'de Olympiakos, deplasmanda Valencia Basket karşısında 28 sayı geriden gelerek uzatmalarda galibiyet (102-97) elde etti.

Yunan ekibinin oyun kurucusu Jean Montero, eski kulübüne karşı attığı 26 sayı ile karşılaşmada ön plana çıkan isim oldu.

Jean Montero (Fotoğraf: Instagram)
Başlık ResmiJean Montero (Fotoğraf: Instagram)

23 yaşındaki Dominikli oyun kurucu, rakip potaya gönderdiği 26 sayının yarı sıra kaydettiği 5 ribaunt ve 2 asist ile haftanın MVP'si seçildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Beşiktaş, EuroLeague
SPOR

Beşiktaş, EuroLeague'de 3. yenilgisini yaşadı
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.