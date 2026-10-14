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Fenerbahçe, Zalgiris'i rahat geçti

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Fenerbahçe, Zalgiris'i rahat geçti
Başlık ResmiFenerbahçe, Zalgiris'i rahat geçti

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in beşinci haftasında ağırladığı Zalgiris'i 99-80 mağlup ederek dördüncü galibiyetini aldı.

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Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) beşinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 99-80 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Zalgiris ise 3. kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı sayılarla başladı. Sarı-lacivertli ekip, yakaladığı 15 sayılık seriyle (22-7) oyunun kontrolünü ele aldı ve rakibinin boyalı alana kolay girmesine izin vermedi. Melli'nin üç sayılık basketlerinin etkili olduğu ilk periyodu Fenerbahçe, 27-14 üstün tamamladı.

İkinci periyoda 4 sayılık seriyle başlayan Zalgiris'e sarı-lacivertli takım, arka arkaya bulduğu üç sayılık basketlerle karşılık verdi: 36-18. Mücadelenin 15. dakikasında Fenerbahçe, farkı 22 sayıya çıkarırken (42-20) konuk ekip oyuna girmekte zorlandı. Zalgiris, çeyreğin kalan bölümünde Edwards ile öne çıkıp farkı 7 sayıya kadar indirdi. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 50-43 önde gitti.

Fenerbahçe Tarfin - Zalgiris
Başlık ResmiFenerbahçe Tarfin - Zalgiris

Fenerbahçe, Shields'ın dış atıştan bulduğu basketle 23. dakikaya 56-47 üstün girdi. Key'in boyalı alanda etkili olduğu bölümde sarı-lacivertli ekip, oyunun kontrolünü tekrardan ele geçirdi. 29'uncu dakikada Baldwin'in basketiyle fark tekrardan 20 sayıya kadar yükseldi: 75-55. Fenerbahçe Tarfin, üçüncü periyodu 78-56 önde bitirdi.

Son çeyrekte de farkın erimesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, tamamında üstün oynadığı mücadeleyi 99-80 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Anne Panther (Almanya)

Fenerbahçe Tarfin: Sertaç Şanlı 6, Horton-Tucker 7, Forrest 4, Key 15, Shields 17, Melli 10, Larkin 5, Bingham 5, Baldwin 6, Clyburn 14, Sargiunas 7, Juzang 3

Zalgiris: Edwards 20, Lee 4, Sleva 6, Valanciunas 8, Ulanovas 5, Brown 7, Tubelis, Lo, Blazevic 4, Grigonis 8, Butkevicius 4, Sirvydis 8, Tubelis 6

1. Periyot: 27-14

Devre: 50-43

3. Periyot: 78-56

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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