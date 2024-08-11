Ev sahibi Fransa'yı yenen ABD, üst üste beşinci kez altın madalya kazandı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı 11 Ağustos 2024 09:29 - Güncelleme: 11 Ağustos 2024 10:09 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ev sahibi Fransa'yı 98-87 yenen ABD, üst üste 5'inci olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Erkekler basketbolda altın madalya kazanan ABD'nin yıldızı Kevin Durant, olimpiyatlarda en çok altın madalya kazanan erkek basketbolcu oldu.