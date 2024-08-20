Eyüpspor 1-0 geri düştüğü maçta Bodrum'u farklı yendi

Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Ağustos 2024 09:51 - Güncelleme: 20 Ağustos 2024 10:31 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Anadolu Ajansı

Süper Lig'de ilk kez mücadele eden 2 ekibin karşılaşmasında Eyüpspor ile Bodrum FK kozlarını paylaştı. Bodrum'un öne geçtiği karşılaşmayı 4-1 kazanan Eyüpspor oldu.