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Eyüpspor'da Mustafa Dalcı'dan 2-0 yorumu: Atak sonlandırmada sorun yaşadık

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Eyüpspor'da Mustafa Dalcı'dan 2-0 yorumu: Atak sonlandırmada sorun yaşadık
Başlık ResmiEyüpspor'da Mustafa Dalcı'dan 2-0 yorumu: Atak sonlandırmada sorun yaşadık

Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Erzurumspor FK'ye 2-0 kaybettikleri maçta atak sonlandırmakta sorunlar yaşadıklarını belirterek, sonraki karşılaşmalarda bunu çözmeleri gerektiğini ifade etti.

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Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Erzurumspor FK'ye 2-0 mağlup oldu. İstanbul ekibinin teknik direktörü Mustafa Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TALİHSİZ BİR GOL YEDİK"

Mustafa Dalcı, "Eyüpspor'un başında ikinci maçım. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. Oyunumuzu ve formasyonumuzu, oyun dizilişimizi, saha dizilişimizi değiştirmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla belli bir oyun formatını yerleştirmek süre alıyor. Bugün aslında oyuna baktığınızda, özellikle ilk yarı, sadece iki oyuncumuzun topu paylaşamaması ve birbirleriyle olan temasta oyundan düşmeleri... Orada oyun durdu gibi taca atacaklar gibi durum vardı. O an bizim savunma ve orta saha atılacak diye durdular. Sonra devam edince dengesiz yakalandık. Böyle talihsiz bir gol yedik. Ama ilk yarıya baktığında tamamen oyuna ve topa hakim olan, üretken olan takım bizdik" dedi.

Mustafa Dalcı
Başlık ResmiMustafa Dalcı

"BİZİ GERİYE ÇOK KOŞTURDULAR"

53 yaşındali çalıştırıcı, "Şunları da söylemek lazım; 3'üncü bölgede ve 1'inci bölgeden sete oynadığımızda, geçişlerimizi doğru yapıp 2'nci bölgeden, 3'üncü bölgeye geçerken 3'üncü bölgede atak sonlandırmakta büyük sorunlar yaşadık, çoğalmalarda büyük sorunlar yaşadık. Buraları değiştirmek ve geliştirmek gerekiyor. Cezayı da böyle yedik. Kaybettiğimiz ya da atağa sonlandıramadığımız her topta geriye bizi çok çabuk koşturdular. Dolayısıyla kaybettiğimizde tekrar reaksiyon gösterip, kontra pres anlamında eksiğimiz oldu. Atak sonlandırmada sorunlar yaşadık ama bu oyunu daha güçlü hale getirmek için ısrarla devam edeceğiz ve bu oyunumuzu, ön tarafta olan bu sorunumuzu da çözüp daha güçlü şekilde bundan sonraki maçlarımızda mücadelemizi vereceğiz" şeklinde konuştu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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