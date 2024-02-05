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    • Fatih Terim olmasaydı Dursun Özbek kasasına 1 kuruş koyamazdı! Galatasaray'a 3 yıldız için 35 milyon euro

    Düzenleyen: / Kaynak: Sabah
    - Güncelleme:
    Fatih Terim olmasaydı Dursun Özbek kasasına 1 kuruş koyamazdı! Galatasaray&#039;a 3 yıldız için 35 milyon euro
    Galatasaray, Galatasaray Transfer, Fatih Terim, Haber

    Spor Haberleri  / Sabah

    GALATASARAY'DA SON DAKİKA TRANSFERİ... Fatih Terim döneminde kadroya katılan Boey'den 30 milyon euro bonservis geliri elde eden Dursun Özbek yine Terim'in transfer ettiği Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'dan (Erden Timur transferi) tam 35 milyon euro bekliyor... İşte Sarı Kırmızılı cephede yaşanan sıcak gelişmeler...

    1 milyon euro'ya aldığı Sacha Boey'i 30 milyon euro'ya, 700 bin euro'ya transfer ettiği Bakambu'yu ise 5 milyon euro'ya gönderen Galatasaray'ın 3 yıldızı için Avrupa devleri sıraya girmiş durumda...

    Sarı-kırmızılı kulüpte başkan Dursun Özbek, yerli yıldızlarına gelen teklifleri ocak ayında değerlendirmeye almadı ve pazarlıklar için sezon sonunu işaret etti. EURO 2024'te A Milli Takım'la boy gösterecek Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'dan da en az 35 milyon Euro bonservis geliri bekleniyor.

    AJAX KEREM AKTÜRKOĞLU İLE İTALYANLAR BARIŞ'LA İLGİLENİYOR

    Aslan'ın yerli oyuncuları özellikle Şampiyonlar Ligi sayesinde piyasa yaptı. Hollanda devi Ajax uzun süredir Kerem'le ilgilenirken Lazio başta olmak üzere İtalyan kulüpleri, Barış Alper'i takip ediyor. Son dönemde performansını artıran Barış için ayrıca İngiliz ekipleri de devreye girdi. Abdülkerim de Zenit'in ardından birçok yabancı takımın transfer listesine girdi.

    Fatih Terim olmasaydı Dursun Özbek kasasına 1 kuruş koyamazdı! Galatasaray'a 3 yıldız için 35 milyon euro

    Teknik direktör Okan Buruk, yapılan yabancı yıldız transferlerine rağmen (Davinson Sanchez, Zaha, Tete, Ziyech) Abdülkerim ve Kerem'den vazgeçmedi, jokeri Barış Alper'i ilk 11'e monte etti. Yönetim cephesinde yerli milli yıldızlar için sezon sonunda çift haneli bonservis içeren teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    KEREM'İN İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

    Son zamanlarda eleştirilmesine rağmen Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 19 gole direkt etki etti. 12 golün yanı sıra 7 de asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, ağları 1 kez daha bulması durumunda 2021- 22 sezonunda sarı-kırmızılı formayla attığı 13 gollük rekorunu egale edecek.

    BARIŞ KEREM BOEY HEPSİ TERİM'İN ESERİ

    Fatih Terim döneminde kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu kısa zamanda çok büyük bir gelişim gösterirken, tecrübeli teknik adamın Kerem'in yanı sıra Barış Alper Yılmaz'ı da transfer etmesi büyük takdir topladı. Bilindiği üzere Fatih Terim o dönem Rosier'e talip olmuş yıldız futbolcunun Beşiktaş'ı tercih etmesi üzerine Sacha Boey'e Sarı Kırmızılı formayı giydirmişti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Sabah
    GalatasarayGalatasaray TransferFatih Terim
    Haberler > Spor > Fatih Terim olmasaydı Dursun Özbek kasasına 1 kuruş koyamazdı! Galatasaray'a 3 yıldız için 35 milyon euro
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