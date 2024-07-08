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Fatih Terim'den Galatasaray'a imzanın 50.yıl dönümünde duygusal paylaşım! 'Hayat bana şunu öğretti'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray tarihinde sayısız başarıya imza atan Fatih Terim, Sarı-kırmızılı kulübe gelişinin 50.yılına girdi. Terim, Galatasaray macerasının başlangıcının 50.yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve teknik direktörü Fatih Terim, 50 yıl önce Sarı-kırmızılı kulübün kapısından içeri girdiği imzayı attı. Terim, Galatasaray serüveninin başlangıcının 50.yılında sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Fatih Terim şu ifadeleri kullandı:

"HAYAT BANA ŞUNU ÖĞRETTİ"

"Hayat, koca bir döngüden ibaret…

Size 50 yıl boyunca sayısız hatıra yaşatıp, gün olunca sizi aynı yere getiren.

Yarım asır önce bugün Galatasaray Adası’ndaki bir imzayla dönmeye başladı çember. O günden sonra dünyanın neresine gidersem, gideyim; ismimin yanına Galatasaray eklendi, o gururla attığım her adımı. Ömür akıp giderken bir yandan, sahip olduğum tüm duyguları, 8 Temmuz 1974 günü kurduğum üçgenin içinde yaşadım: Ailem, ailem kadar sevdiğim dostlarım ve Galatasaray. Hayat, bana şunu öğretti: Yaşadıklarınızın birini bile resmin içerisinden çıkarırsanız, bahsettiğiniz hikâye sizin olmaktan çıkar. Kendi dünyanızda başkasının hikâyesini yaşarsınız.

Bazen içinde bulunduğunuz andan 50 yıl sonrasını düşünürken, zaman size korkutucu gelebilir. Bazen de geride bıraktığınız 50 yılınız, umutlandırır sizi. O gün heyecan dolu bir gençtim; şimdi yarım asra milyonlarca insanla kurduğu bir hayat sığdıran çok daha tecrübeli biri…

Ne mutlu ki; 50 yıl sonra da, 100 yıl sonra da… Galatasaray, hep var olacak.

Hikâyemde bana eşlik eden, hikâyemi benimle yaşayan herkese teşekkür ederim."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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