Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, ABD'nin New Jersey eyaletinde katıldığı etkinlikte ailesinin Kıbrıs kökenlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dedesi ve babasının Lefkoşa doğumlu olduğunu belirten Terim, Kıbrıslı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

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Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Fatih Terim, ABD'nin New Jersey eyaletinde Galatasaray USA Derneği tarafından düzenlenen geleneksel baloya katıldı.

Galatasaray Amerika Derneği'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen organizasyonda davetlilerle bir araya gelen Terim, yaptığı konuşmada hem sarı-kırmızılı camiaya hem de Kıbrıs'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

FATİH TERİM: KIBRISLIYIZ, BUNUNLA GURUR DUYUYORUZ

Konuşmasının bir bölümünü Kıbrıs'a ayıran Fatih Terim, ailesinin geçmişine ilişkin bilgiler paylaştı.

Rahmetli dedesinin ve babasının Lefkoşa'da dünyaya geldiğini açıklayan Terim, Kıbrıslı kimliğinden duyduğu gururu dile getirdi.

Terim, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Rahmetli dedem Lefkoşa doğumluydu, babam da Lefkoşa doğumluydu. Ne yapacağımızı bilmiyorum ama Kıbrıslıyız. Onunla da gurur duyuyoruz.”

Fatih Terim, konuşmasında Kıbrıs'ın geleceğine ilişkin temennilerini de dile getirdi.

Fatih Terimden Kıbrıs itirafı

Kıbrıs'a güzel yıllar dileyen deneyimli teknik adam, adanın diğer kesiminde sahip olunan hakların Kıbrıs Türk halkı için de geçerli olmasını istediğini ifade etti.

DAHA ÖNCE DE KIBRIS KÖKENLERİNDEN SÖZ ETMİŞTİ

Adana doğumlu Fatih Terim'in Kıbrıs kökenlerine ilişkin açıklaması ilk değil.

Terim, 31 Ocak 2016'da İstanbul'da düzenlenen EMITT Turizm Fuarı'ndaki KKTC standını ziyaret ettiğinde de babasının Kıbrıslı olduğunu ve kendisini Kıbrıslı Türk olarak hissettiğini söylemişti.

Fatih Terimden Kıbrıs itirafı

NEW JERSEY'DE GALATASARAYLILARLA BULUŞTU

Galatasaray Amerika Derneği'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen geceye Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, KKTC Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Murat Soysal ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte Fatih Terim'e plaket takdim edilirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un mesajı da katılımcılara izletildi.

Terim, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına ilişkin konuşmasında ise “Ben sadece kupaları kazanmakla mükellefim” sözleriyle dikkat çekti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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