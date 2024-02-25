F.Bahçe Kasımpaşa'yı yenerken kan ter içinde kaldı! Kadıköy'de korku filmi mutlu bitti

Fenerbahçe bugün evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-kanarya, Porozo’nun kafa vuruşuyla öne geçen Kasımpaşa'yı yenerken kan ter içinde kaldı. 90+6’da VAR uyarısıyla kazanılan penaltıyla Kadıköy'de korku filmi mutlu bitti.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Paşa Porozo’nun kafa vuruşuyla öne geçti. Mert Hakan şık frikik golüyle beraberliği sağladı. 90+6’da VAR uyarısıyla kazanılan penaltıyı Batshuayi gole çevirdi, Kadıköy’e bayram ettirdi.

KADIKÖY KORKU EVİ

Şampiyonluk şansını evinde kaybettiği puanlarla riske sokan Fenerbahçe, Kadıköy’de bir kez daha kan terledi. Evindeki son beş maçın üçünde rakiplerine puan veren sarı lacivertliler, Kasımpaşa’dan galibiyeti son saniyede alabildi. Rize’deki geri dönüşle moral bulan Fenerbahçe, Fred ve King’in yanı sıra İrfan Can ve Osayi’den de mahrum çıktığı maçın ilk yarısında yokları oynarken, son 4 haftada 10 puan toplayan Kasımpaşa biraz cesur olsa tablo acı olabilirdi.

HIZLICA 90 DAKİKA

Kasımpaşa puan alamasa da Kadıköy’de Fenerbahçe’yle başa baş oynayarak alkışı hak etti.

İsmail Kartal bir kez daha oyuna müdahalede geç kalarak camianın tansiyonuna tavan yaptırdı.

F.Bahçe’nin istediği düdükleri çalmayan Cihan Aydın verdiği penaltı kararıyla gönülleri aldı!

İSMAİL HOCA’NIN ESERİ

Herhâlde iki hoca da oynanan oyundan memnundu ki, soyunma odasına golsüz beraberlikle giden takımlar sahaya aynı kadrolarla geri döndü! Boş kaleye gol atamayan, kendi işini yapmaktan zaten aciz olan Krunic’ten vazgeçmeyen İsmail Kartal, ancak 58’de Porozo’nun golüyle kendine geldi. 61’de Krunic ve Cengiz yerlerini Szymanski ile Serdar Dursun’a bırakırken Fenerbahçe de hayat belirtileri görülmeye başlandı. 64’te Mert Hakan frikikten skoru eşitledi: 1-1.

TARTIŞMALI PENALTI!

Taraftarın coşkusu, şampiyonluğun hasretiyle gaza basan Fenerbahçe, beklenen oyunu oynamaya başlamıştı. Ancak topu rakip yarı alana yıkan sarı lacivertliler, pozisyon bulmaktaki maharetlerini son vuruşa yansıtamadı. Szymanski ve Mert Hakan derken, Batshuayi kaleciyi de çalımlayıp topu auta attı. Maçla birlikte şampiyonluk da gitti derken, Cihan Aydın VAR uyarısıyla bir penaltı keşfetti. Bathsuayi güç bela attı: 2-1. Yarış uzatıldı!

İSMAİL KARTAL: PAŞA FORMDAYDI, ZOR MAÇ OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçın ardından, “Kasımpaşa son haftalarda formda bir takım, dirençli bir ekip. Zor geçeceğini tahmin ediyorduk” derken, “İlk yarıda çok net pozisyonlarımız var. Bunlardan bir tanesini atsak, farklı kazanabilirdik. Devre öyle bitti, hamle yapmaya hazırlanırken gol yedik. Bunu da anlatmıştık. Golle birlikte hamlelerimizi yaptık. Rakibin daha fazla üzerine giderek direnç koyduk. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar” sözlerini kullandı ve sakatlığı geçen Fred’in idmanlara başlayacağını duyurdu.

FERDİ: BİZ BÜYÜK TAKIMIZ

Fenerbahçe’nin millî yıldızı Ferdi Kadıoğlu, “Büyük takımlar son dakikalarda gol atar. Biz sürekli olarak baskı yapıyoruz ve rakibi fazlasıyla yoruyoruz. Fenerbahçe gibi büyük takımlar da bundan faydalanıyor ve golleri buluyoruz” sözlerini sarf etti.

BONUCCİ’DEN ÖĞRENDİM

Frikikten çok şık bir gol atan Mert Hakan, “Son idman bittikten sonra Bonucci ile frikik attık. ‘Sana nasıl vurulacağını göstereceğim’ dedi. Taraftarımız sezon sonuna kadar dişlerini sıksın. Bu sene olacak, hissediyorum” dedi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ DJİKU HATAY’DA YOK

Fenerbahçe’nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku dünkü maçın son bölümünde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Hajradinovic’e yaptığı faul sonrasında sarı kartla cezalandırılan Djiku, Atakaş Hatayspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

KANARYA’NIN KANADI KIRILDI! İRFAN CAN KAHVECİ DE SAKATLANDI

F.Bahçe’de İrfan Can Kahveci adale sakatlığı yaşadı ve problem olan bölgesinde bir de yırtık oluştu. Osayi-Samuel de sakat. İrfan’ın sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi. Fener’in önünde Türkiye Kupası’nda A.Gücü, ligde Hatay, Pendik, Trabzon ve A. Demirspor maçları var. Konferans Ligi’nde de iki Union SG maçları oynanacak. İrfan’ın bu maçları kaçırma ihtimali var. Emre Mor K.Gümrük’e verildi, Ryan Kent ligde oynayamıyor. King de sakat. Fener kanatlarda Cengiz ve Tadic’e kaldı.