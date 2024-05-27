99 puan, 99 gol, tek mağlubiyet!

İstanbulspor karşısında sarı lacivertlilerin gözü sahada, kulağı Konya’daydı. Kadıköy’de gol yağmuru vardı ancak uzaklardan beklenen haber gelmedi. Goller Dzeko, Szymanski, Tadic, Osayi, Serdar ve King imzalıydı…

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Ali Sami Yen’de kazanınca bir hayale tutunan Fenerbahçe, lige haftalar önce veda eden İstanbulspor’un karşısına dikildiğinde, bedenler Kadıköy’de kulaklar Konya’daydı. Sarı lacivertlilerin 8 eksiği olsa da Galatasaray’a bir puan yetse de Saracoğlu kapalı gişeydi ve stat dışında da binlerce taraftar olası bir şampiyonluk için hazır bekliyordu. Gol için ise fazla beklemedi sarı lacivertliler. Henüz 8. dakikada VAR’dan gelen penaltı kararını Dzeko golle noktaladı.: 1-0. Szymanski 18 hafta sonra golle tanıştığında dakika 15’ti: 2-0.

GOL OLDU YAĞDI

Saracoğlu tribünlerindeki coşku Konya’dan gelen gol haberiyle kesintiye uğrasa da bu sefer tirbünleri ateşlemek takıma düştü. Tadic, 35’te ilk yarının skorunu tayin etti: 3-0. İsmail Kartal’ın bu sezon ilk kez denediği 4-4-2 beklenenin üstünde verimli çıktı. Konya’da Galatasaray’ın maçı koparmasına sinirlenen Fenerbahçe hırsını İstanbulspor’dan çıkardı. 66’da Osayi, 76’da Serdar Dursun, 78’de King tabelayı 6-0’a taşıdı. Fenerbahçe şampiyonluğa, İstanbulspor Süper Lig’e yediği 6 golle veda etti.

PİŞMANLIKLAR SEZONU

Kadıköy’de gurur ve hüzün bir arada yaşandı. Takımı şampiyon gibi bağrına basan taraftarların gözlerinde yaş vardı. Koca Fenerbahçe’nin şampiyonluk hasreti 10 yıla çıkarken, Kadıköy’de Trabzon’a, Galatasaray’a, Samsun’a, Alanya’ya kaybedilen puanlar. Son düzlüğe girilirken Sivas ve Konya beraberlikleri… Rekorların paramparça edildiği, tarihin en fazla puanının toplandığı, son 15 maça girilirken 4 kupa hedefinin olduğu sezon boş ellerle noktalandı. Özetle, yazık oldu.

İSMAİL KARTAL’DAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ: BİZ HAK ETMİŞTİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor maçının ardından konuştu. Sezonu değil, maçı değerlendiren Kartal “Aslında çok fazla konuşmaya gerek yok. Sezon başından bugüne kadar hepimiz şampiyonluğa çok fazla inanmıştık. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Hak eden bir oyun ortaya konuldu ve nelere karşı mücadele ettiğimizi de biliyoruz. Herkes biliyor. Bu aleni artık” ifadelerini kullandı.

GİZLİ GÜÇLERİ AŞAMADIK

“Maalesef saha dışında görülmeyen gizli güçleri aşamadık” diyen Kartal “Hak edilen 99 gol, 99 puanı Fenerbahçe camiası hiçbir zaman unutmayacak. Geçen sene Jesus’un da dediği gibi bazı şeyleri aşamıyoruz burada” ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca takımda kalıp kalmayacağı sorusuna ise “Sözleşmem bitti. İnşallah hem benim hem de Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olur” sözlerini sarf etti.

TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, İstanbulspor maçının bitimiyle birlikte sosyal medya hesabından “Seni sen yapan değerlerinle çok yaşa, emeklerine minnettarız Fenerbahçe” paylaşımı yaptı. Şampiyonluk posteri gibi yapılan görsel büyük

ilgi gördü.

DUSAN TADİC’E GÖRE

Dusan Tadic “Sezon öncesi biri 99 puan alacaksınız ama şampiyon olamayacaksınız deseydi ona gülerdik. Şaka gibi! Taraftarlarımız bize harika destek verdi bütün sezon boyunca 12. adam gibiydi. Onlar için tahmin ediyorum ki şampiyon biziz” dedi.

DZEKO’NUN HAYAL KIRIKLIĞI

Takımın kaptanı Dzeko “Şampiyon olamadığımız için büyük bir üzüntü duyuyoruz. 99 puan elde ettik ama şampiyon olamadık! Bu inanılmaz bir durum, hayatta bir kere başınıza gelebilir. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Kupayı kaldıramamak hayal oldu” dedi.

FRED GİTMİYOR

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Fred “Bu kadar puan alıp şampiyonluğu kaybetmemiz inanılır gibi değil. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Taraftarlardan özür diliyoruz. Ben burada çok mutluyum. Bir yere gitmeyi düşünmüyorum” dedi.