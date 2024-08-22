Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın cezaları belli oldu
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Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig mücadelesinde çıkan olaylarla ilgili PFDK kararları açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 504 bin TL, Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'a ise 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Öte yandan İzmir ekibinin sahası da 2 maç kapanacak.
Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig mücadelesinde çıkan olaylarla ilgili PFDK kararları açıklandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 504 bin TL, Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'a ise 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
PFDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 504.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş. görevlisi FATİH ÖZKAN’ın, akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve rakip takım kulüp başkanına yönelik saldırısı nedeniyle neticeten 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.