Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın cezaları belli oldu

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 22 Ağustos 2024 20:15 - Güncelleme: 22 Ağustos 2024 20:31 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig mücadelesinde çıkan olaylarla ilgili PFDK kararları açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 504 bin TL, Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'a ise 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Öte yandan İzmir ekibinin sahası da 2 maç kapanacak.