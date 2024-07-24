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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı sona erdi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçildi. Daha önce istifa eden Koç, görevine devam etme kararı aldı ve yeniden başkan oldu.

Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı sona erdi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi - 1. Resim

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçildi. Daha önce istifa eden Koç, görevine devam etme kararı aldı ve yeniden başkan oldu.

YABANCI KURALI HAKKINDA KONUŞTU

Toplantı sonrası açıklama yapan Ali Koç, "İstisnasız tüm kulüpler Hasan başkanı istiyordu ama göreve yeni gelmesi sebebiyle hem de onların olağan seçiminin önümüzdeki sezonun sonunda olacağından dolayı affını istedi.

Transfer politikasını ve stratejisini 12 yabancıya göre yapan kulüpler için bir dezavantaj oluştu, onlardan biri de biziz ancak burada önemli olan hepimizin menfaati. Bu kural olacağı zaman ayrılacak oyuncular için pazarlık gücümüz düşüyordu. Bu bir nebze nefes aldıracaktır." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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