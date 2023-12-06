6 Aralık 2023 15:06 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 15:12

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında deplasman yasağı var mı? sorusu gündemde yerini aldı. Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçının detayları araştırılıyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe - Beşiktaş maçında deplasman yasağı var mı? Fenerbahçe taraftarı tribünde yer alacak mı? sorularına yanıt aradı.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA DEPLASMAN YASAĞI VAR MI?

İl Spor Güvenlik Kurulu, 9 Aralık Cumartesi oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine deplasman seyircisinin alınmasına karar verdi.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Derbinin maç biletleri henüz satışa değil. Maçtan öncesi 1-2 gün içerisinde biletleri satışa çıkması bekleniyor.

BJK- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşması 9 Aralık Cumartesi oyanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan maç Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'i 15. haftasında oynanacak olan maç 19.00'da başlayacak.